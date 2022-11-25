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Автор дубля. Назван лучший игрок матча Бразилия - Сербия
Заслужил
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон признан лучшим игроком матча с Сербией (2:0) в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.
25-летний футболист отметился дублем и принес своей команде победу. Оба гола форвард "Тоттенхэма" забил во втором тайме встречи.
В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет со Швейцарией. Сербия в этот же день встретится с Камеруном.
A unanimous choice after THAT goal ????????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022
The @Budweiser Player of the Match is @richarlison97!@BudFootball #YoursToTake #Budweiser #POTM pic.twitter.com/Iq02RdpMuB
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