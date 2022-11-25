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Автор дубля. Назван лучший игрок матча Бразилия - Сербия

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Автор дубля. Назван лучший игрок матча Бразилия - Сербия

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон признан лучшим игроком матча с Сербией (2:0) в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.

25-летний футболист отметился дублем и принес своей команде победу. Оба гола форвард "Тоттенхэма" забил во втором тайме встречи.

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В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет со Швейцарией. Сербия в этот же день встретится с Камеруном.

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В статье: Бразилия Сербия Ришарлисон
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