Автор дубля. Назван лучший игрок матча Бразилия - Сербия

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон признан лучшим игроком матча с Сербией (2:0) в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.

25-летний футболист отметился дублем и принес своей команде победу. Оба гола форвард "Тоттенхэма" забил во втором тайме встречи.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет со Швейцарией. Сербия в этот же день встретится с Камеруном.

