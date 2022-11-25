Сила большого количества компенсированного времени. Иран забил Уэльсу два гола после 90-й минуты

Сборная Ирана, играя в большинстве, одержала непростую победу над Уэльсом в поединке второго тура ЧМ. Что интересно, оба гола были забиты в компенсированное ко второй половине время.

Арбитр добавил ко второму тайму девять минут. На восьмом обороте секундной стрелки Чешми открыл счет в поединке, а на одиннадцатой Резаэян завершил контратаку, когда валлийцы уже думали только о своем голе.

Иран набирает первые очки на ЧМ и поднимается на второе место группы В.