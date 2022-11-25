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Сила большого количества компенсированного времени. Иран забил Уэльсу два гола после 90-й минуты
Неожиданная победа азиатов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Ирана, играя в большинстве, одержала непростую победу над Уэльсом в поединке второго тура ЧМ. Что интересно, оба гола были забиты в компенсированное ко второй половине время.
Арбитр добавил ко второму тайму девять минут. На восьмом обороте секундной стрелки Чешми открыл счет в поединке, а на одиннадцатой Резаэян завершил контратаку, когда валлийцы уже думали только о своем голе.
Иран набирает первые очки на ЧМ и поднимается на второе место группы В.
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