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Сила большого количества компенсированного времени. Иран забил Уэльсу два гола после 90-й минуты

Чемпионат мира FIFA
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Неожиданная победа азиатов

Сила большого количества компенсированного времени. Иран забил Уэльсу два гола после 90-й минуты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Ирана, играя в большинстве, одержала непростую победу над Уэльсом в поединке второго тура ЧМ. Что интересно, оба гола были забиты в компенсированное ко второй половине время.

Арбитр добавил ко второму тайму девять минут. На восьмом обороте секундной стрелки Чешми открыл счет в поединке, а на одиннадцатой Резаэян завершил контратаку, когда валлийцы уже думали только о своем голе.

Иран набирает первые очки на ЧМ и поднимается на второе место группы В.

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В статье: Уэльс Иран
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