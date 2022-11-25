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Первый гол Катара в истории чемпионатов мира. Хозяева турнира отыгрывают один мяч

Чемпионат мира FIFA
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Заслуженный мяч

Первый гол Катара в истории чемпионатов мира. Хозяева турнира отыгрывают один мяч

Фото: fifa

Новина українською

Катар отыгрывает один мяч отставания в матче с Сенегалом и забивает свой первый гол на чемпионатах мира в истории.

Точным и мощным ударом головой отличился Мохаммед Мунтари.

78' Мохаммед Мунтари – 1:2.

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В статье: Сенегал Катар Чемпионат мира 2022
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