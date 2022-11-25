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ЧМ. Катар - Сенегал 1:3. Хозяева поздно включились в игру
Чемпион Африки сильнее чемпиона Азии
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира-2022
Группа A, второй тур
"Аль-Тумама" (Доха)
Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)
Вывеска у матча была хорошая, ведь встречались между собой действующие чемпионы своих континентов. Тем более что Катар должен был наконец продемонстрировать хоть что-то, а Сенегал набрать заслуженные еще в первом туре очки. Все эти моменты произошли сегодня.
Однако о хорошей игре катарцев нужно забыть, как минимум, до перерыва, ведь "львы теранги" первые 50 минут возили соперника по полю. Хотя у Сенегала было большое преимущество во владении, но убийственных моментов на старте он не создал. Можно вспомнить разве что шансы Сарра и Дьедиу, однако они оба пробили мимо правой стойки.
Кстати, в эпизоде Дьедиу неудачно на выходе сыграл голкипер катарцев Баршам. Он дебютировал на Чемпионате мира, выйдя в основе вместо Аль-Шиба – он играл в поединке с Эквадором. Особой разницы ощутимо не было, ведь оба достаточно среднего уровня даже для Азии. Здесь вопрос разве что в волнении, но у обоих оно было одинаковое.
Завершение первого тайма оказалось горячим. Сначала испанский рефери Антонио Матео Лаос не назначил пенальти в ворота Сенегала, который имел место быть. Затем все же счет был открыт, однако усилиями гостей: Диа прошил голкипера после неудачной игры катарцев в обороне.
Second half kicking off! ????????????????#FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2022
После перерыва преимущество "львов теранги" продолжилось. Собственно благодаря этому они смогли реализовать ее во второй гол: Дьедиу замкнул навес Якобса с углового. Ничего не предполагало хотя бы какого-либо шанса для Катара.
Правда, хозяева перехватили инициативу и создали несколько хороших моментов. Наиболее активным был центрбек Хассан, который сначала мог расстреливать ворота соперников, но попал в партнера, а затем после его плотного дальнего удара мяч едва не попал в правую девятку. Могла бы быть красота.
И голкипер сенегальцев Менди наконец-то вступил в игру. Он сначала хорошо сложился и парировал коварный удар в угол от Али, а потом еще и потянул выстрел Моххамада в упор. Но не всегда даже хороший вратарь может спасать: Мунтари на 78-й минуте замкнул навес Мохаммада. Первый исторический гол на Чемпионатах мира для катарцев.
#TheBest ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2022
@edou_mendy_ | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TlSqmhaL1b
Все шло к этому взятию ворот. Сенегальцы крепко сели у своих владений и пытались отбиться. Только пропущенный гол помог им освободить зоны в обороне соперника, ударить по ним и забить третий решающий гол. И опять же ошиблись защитники "бордовых", которые просто забыли Дьенга в штрафной – тот без проблем замкнул прострел Ндиае.
Bamba Dieng makes it 3️⃣!@FootballSenegal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pxbr7w3k2t— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2022
Чисто теоретически Катар еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, однако они ну очень скудны. В то же время Сенегал делает шаг в 1/8 финала. Теперь "львы теранги" должны надеяться на победу Нидерландов, а также готовиться к матчу с Эквадором. Им вполне по силам переиграть южноамериканцев, однако нужно что-то делать с игрой после перерыва, ведь во втором матче подряд их силы во второй половине поединка завершаются.
Катар – Сенегал 1:3
Голы: Мунтари 78 – Диа 41, Дьедиу 48, Дьенг 84
Катар: Баршам – Мохаммад, Педру Мигел (Ваад 83), Хухи, Хассан, Ахмед (Тарек 83) – Будиаф (Хатем 69), Мадибо, Аль-Хайдос (Мунтари 74) – Альмоез, Афиф
Сенегал: Э. Менди – Сабали, Кулибали, Якобс (Сисса 78), Диалло – И. Сарр (Ндиае 74), Гейе, Н. Менди (П. Сарр 78), Диатта (Сисс 64) – Дьедиу (Дьенг 74), Диа
Предупреждения: Мохаммад 20, Ахмед 45+2, Мадибо 90+1 – Диа 30, Якобс 52
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