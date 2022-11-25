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Гакпо забивает быстрый мяч и опечаливает Эквадор
Второй мяч на мундиале
Фото: Getty Images
Коди Гакпо быстро открывает счет в противостоянии Нидерланды – Эквадор. Это второй мяч на этом турнире для нападающего "ПСВ".
6' Коди Гакпо – 1:0.
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