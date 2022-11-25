ЧМ. Нидерланды - Эквадор 1:1. Гакпо и десять гномов

Чемпионат Мира-2022. Группа А. Второй тур

Аль-Раян. Международный Стадион "Халифа"

Нидерланды - Эквадор 1:1

Голы: Гакпо 6 - Валенсия 49

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Думфриз, Коопмейнерс (Де Роон 79), Де Йонг, Блинд, Клаассен (Бергхюйс 69), Гакпо (Вегхорст 79), Бергвейн (Депай 46)

Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Поросо, Торрес, Хинкапи, Эступиньян, Плата (Ибарра 90), Кайседо, Мендес, Эстрада (Сармиенто 74), Валенсия (Родригес 90)

Предупреждения: Мендес 57

Главный арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

В этом матче мог официально определиться первый участник 1/8 финала Чемпионата Мира. Нужна была победа Нидерландов. Впрочем, своей игрой против Сенегала в первом туре Луи ван Гаал и его игроки остались недовольны, честно говоря, что с мячом играли плохо и что более качественные соперники за это накажут. Более качественным, более умным и организованным, а значит - более опасным - Луи называл конкретно Эквадор и оказался прав.

Оба тренера произвели важные замены по сравнению с первым туром. Ван Гаал перевёл автора первого гола тогда Гакпо в форварды, на его место поставил автора второго гола Клаассена, также добавил опорника Коопмейнерса и нового защитника Тимбера. Густаво Альфаро же решил перейти на игру с тремя центральными защитниками. И поначалу казалось, что он ошибся. Тройка запуталась между собой, мяч был потерян, Клаассен оставил Гакпо, и тот блестяще пробил левой.

На этом игра голландцев в футбол закончилась. До перерыва они просто сидели в обороне, или же отталкивали игру в центр поля, замедляя её до черепашьего темпа. Эквадорцы же постоянно грузили "кроссы" в штрафную, но безадресно, нанесли лишь один опасный удар - Валенсии издали. Нопперт отбил его. А когда уже забили с попадания в Эступиньяна, гол был отменен. Справедливо, поскольку Поросо в офсайде мешал вратарю.

Во втором тайме европейцы поплатились за такую игру. Уже они быстро потеряли мяч (Тимбер), Эступиньян ворвался в штрафную, мощно пробил. Нопперт отбил, но Валенсия успел на добивание. После чего голландцы пытались с боями продвинуть игру к воротам соперника, владели мячом немало, уверенно выиграв матч по этому показателю. Но вновь без моментов. А Плата из правой части штрафной закрутил в перекладину. В концовке матча атаковали также эквадорцы.

Следует отметить, что Валенсия, автор шести последних голов Эквадора на Чемпионатах Мира, вновь не доиграл матч из-за травмы. На этот раз он покинул поле на носилках на 89-ой минуте, и все выглядит серьёзнее, чем в первом туре.

2:15 по ударам по воротам, 5:23 по касаниям мяча в штрафной соперника. Слабая игра подопечных ван Гаала. Если бы не блестящий удар Гакпо и, надо признать, недостаточно умная, недостаточно креативная игра подопечных Альфаро в атаке, все могло бы закончиться поражением фаворита. Теперь все же он может чувствовать себя спокойно против уже вылетевшего Катара в третьем туре. Хотя с такой игрой и там будут проблемы. А Эквадор устроит ничья против Сенегала.