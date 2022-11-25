Тиски для Оранье. Видео голов и обзор матча Нидерланды - Эквадор 1:1

Сборная Нидерландов еще не проигрывала на Чемпионате мира, но уже собрала немало негативных отзывов. Против Эквадора "Оранье" снова особо не порадовали и не удержали в руках победу, хотя первыми открыли счет. Гол южноамериканской команды стал показательным в этом отношении, ведь случился он после серии ошибок нидерландцев на своей половине поля. Как бы то ни было, ничья 1:1 стала трагической для Катара - теперь хозяева ЧМ точно покинут турнир по итогам группового этапа.

Чемпионат Мира-2022. Группа А. Второй тур

Аль-Райан. Международный стадион "Халифа"

Нидерланды – Эквадор 1:1

Голы: Гакпо 6 – Валенсия 49