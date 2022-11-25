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Тиски для Оранье. Видео голов и обзор матча Нидерланды - Эквадор 1:1

Чемпионат мира FIFA
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Результативная ничья не в пользу хозяев ЧМ

Тиски для Оранье. Видео голов и обзор матча Нидерланды - Эквадор 1:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Нидерландов еще не проигрывала на Чемпионате мира, но уже собрала немало негативных отзывов. Против Эквадора "Оранье" снова особо не порадовали и не удержали в руках победу, хотя первыми открыли счет. Гол южноамериканской команды стал показательным в этом отношении, ведь случился он после серии ошибок нидерландцев на своей половине поля. Как бы то ни было, ничья 1:1 стала трагической для Катара - теперь хозяева ЧМ точно покинут турнир по итогам группового этапа.

Чемпионат Мира-2022. Группа А. Второй тур
Аль-Райан. Международный стадион "Халифа"
Нидерланды – Эквадор 1:1
Голы: Гакпо 6 – Валенсия 49

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В статье: Нидерланды Эквадор
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