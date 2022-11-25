Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тиски для Оранье. Видео голов и обзор матча Нидерланды - Эквадор 1:1
Результативная ничья не в пользу хозяев ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Нидерландов еще не проигрывала на Чемпионате мира, но уже собрала немало негативных отзывов. Против Эквадора "Оранье" снова особо не порадовали и не удержали в руках победу, хотя первыми открыли счет. Гол южноамериканской команды стал показательным в этом отношении, ведь случился он после серии ошибок нидерландцев на своей половине поля. Как бы то ни было, ничья 1:1 стала трагической для Катара - теперь хозяева ЧМ точно покинут турнир по итогам группового этапа.
Чемпионат Мира-2022. Группа А. Второй тур
Аль-Райан. Международный стадион "Халифа"
Нидерланды – Эквадор 1:1
Голы: Гакпо 6 – Валенсия 49
Популярное сейчас
- Катар почти вылетает из ЧМ, Иран поднимается на второе место группы. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Черноморец не выбирается из зоны вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Турецкий клуб работает над трансфером Беседина
- Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном. В фанзоне Дохи этого не показали
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
Новости по теме
- 17:30 Зарубежные Катар почти вылетает из ЧМ, Иран поднимается на второе место группы. Расписание и результаты ЧМ-2022
- 09:30 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 12:00
- 07:01 Зарубежные Динамо сильнее Вереса, разгром от Англии, дебютный гол Бейла. Главные новости за 21 ноября