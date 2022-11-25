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Неймар: Уверен, что у меня еще будет возможность сыграть на этом чемпионате мира
Ней полон оптимизма
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о состоянии своего здоровья.
"Надевая футболку сборной Бразилии, я ощущаю только гордость и любовь к стране. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, я бы без сомнений появился на свет в Бразилии. Мне ничего не доставалось по щелчку пальцев, я долго преследовал свои цели. Никогда не желал никому зла и помогал слабым.
Сегодняшний день стал одним из самых тяжёлых за всю мою карьеру. Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но уверен, что у меня ещё будет возможность сыграть на этом турнире, и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе", — написал Неймар.
Напомним, что Неймар подвернул лодыжку в матче со сборной Сербии (2:0). По данным источников,
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