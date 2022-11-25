 Неймар: Уверен, что у меня еще будет возможность сыграть на этом чемпионате мира ᐉ UA-Футбол
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Неймар: Уверен, что у меня еще будет возможность сыграть на этом чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA
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Ней полон оптимизма

Неймар: Уверен, что у меня еще будет возможность сыграть на этом чемпионате мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о состоянии своего здоровья.

"Надевая футболку сборной Бразилии, я ощущаю только гордость и любовь к стране. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, я бы без сомнений появился на свет в Бразилии. Мне ничего не доставалось по щелчку пальцев, я долго преследовал свои цели. Никогда не желал никому зла и помогал слабым.

Сегодняшний день стал одним из самых тяжёлых за всю мою карьеру. Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но уверен, что у меня ещё будет возможность сыграть на этом турнире, и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе", — написал Неймар.

Напомним, что Неймар подвернул лодыжку в матче со сборной Сербии (2:0). По данным источников, он пропустит групповой этап турнира.

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В статье: Бразилия Неймар
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