Неймар: Уверен, что у меня еще будет возможность сыграть на этом чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о состоянии своего здоровья.

"Надевая футболку сборной Бразилии, я ощущаю только гордость и любовь к стране. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, я бы без сомнений появился на свет в Бразилии. Мне ничего не доставалось по щелчку пальцев, я долго преследовал свои цели. Никогда не желал никому зла и помогал слабым.

Сегодняшний день стал одним из самых тяжёлых за всю мою карьеру. Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но уверен, что у меня ещё будет возможность сыграть на этом турнире, и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе", — написал Неймар.