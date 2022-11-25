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США не пропускает в первом тайме уже 4 матча на ЧМ подряд – это рекорд
Надежно
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сборная Англии не смогла пробить оборону США в первом тайме матча второго тура. "Янки" не дают себе забить уже 4 матча на чемпионате мира подряд.
Это самая длинная подобная серия.
Примечательно, что США в последних 8-ми матчах на ЧМ пропустили всего 2 гола в первом тайме. Всё остальное "янки" пропускают по истечению первых 45-ти минут.
В последнем туре США сыграет против Ирана 29-го ноября. Матч начнется в 21:00.
4 - The #USMNT has not conceded a goal in the first half in any of its last four World Cup matches, its longest such streak, and has allowed just two goals before halftime of its last eight World Cup matches. Pragmatic. pic.twitter.com/LvEzCri2EK— OptaJack⚽️ (@OptaJack) November 25, 2022
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