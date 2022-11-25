 США не пропускает в первом тайме уже 4 матча на ЧМ подряд – это рекорд ᐉ UA-Футбол
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США не пропускает в первом тайме уже 4 матча на ЧМ подряд – это рекорд

Чемпионат мира FIFA
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США не пропускает в первом тайме уже 4 матча на ЧМ подряд – это рекорд

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Сборная Англии не смогла пробить оборону США в первом тайме матча второго тура. "Янки" не дают себе забить уже 4 матча на чемпионате мира подряд.

Это самая длинная подобная серия.

Примечательно, что США в последних 8-ми матчах на ЧМ пропустили всего 2 гола в первом тайме. Всё остальное "янки" пропускают по истечению первых 45-ти минут.

В последнем туре США сыграет против Ирана 29-го ноября. Матч начнется в 21:00.

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В статье: Англия США Чемпионат мира 2022
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