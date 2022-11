США не пропускает в первом тайме уже 4 матча на ЧМ подряд – это рекорд

Сборная Англии не смогла пробить оборону США в первом тайме матча второго тура. "Янки" не дают себе забить уже 4 матча на чемпионате мира подряд.

Это самая длинная подобная серия.

Примечательно, что США в последних 8-ми матчах на ЧМ пропустили всего 2 гола в первом тайме. Всё остальное "янки" пропускают по истечению первых 45-ти минут.

В последнем туре США сыграет против Ирана 29-го ноября. Матч начнется в 21:00.

