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Серия продлена: США никогда не проигрывали Англии на чемпионатах мира

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Серия продлена: США никогда не проигрывали Англии на чемпионатах мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Brad Smith/ISI Photos

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Сборная Англии никогда в своей истории не побеждала США на чемпионатах мира. Сегодняшняя ничья 0:0 - уже третья кряду неудача.

Самое громкое фиаско случилось на ЧМ-1950 - тогда американцы вообще выиграли 1:0. Также на ЧМ-2010 была зафиксирована ничья 0:0.

Лишь в товарищеских играх «Трем львам» удавалось брать верх над звездно-полосатыми оппонентами. Последний такой спарринг прошел в 2018 году, и тогда Англия выиграла 3:0.

Касательно американцев, то они последний раз побеждали родоначальников футбола тоже в спарринге в 1993-м - тогда был зафиксирован счет 2:0 с голами Дули и Лаласа.

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В статье: Англия США рекорды
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