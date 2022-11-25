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Серия продлена: США никогда не проигрывали Англии на чемпионатах мира
Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Brad Smith/ISI Photos
Сборная Англии никогда в своей истории не побеждала США на чемпионатах мира. Сегодняшняя ничья 0:0 - уже третья кряду неудача.
Самое громкое фиаско случилось на ЧМ-1950 - тогда американцы вообще выиграли 1:0. Также на ЧМ-2010 была зафиксирована ничья 0:0.
Лишь в товарищеских играх «Трем львам» удавалось брать верх над звездно-полосатыми оппонентами. Последний такой спарринг прошел в 2018 году, и тогда Англия выиграла 3:0.
Касательно американцев, то они последний раз побеждали родоначальников футбола тоже в спарринге в 1993-м - тогда был зафиксирован счет 2:0 с голами Дули и Лаласа.
England have still NEVER beaten the USA in a World Cup game! ???? ???????? pic.twitter.com/T44Ot9d9Ki— Sky Sports Football (@SkyFootball) November 25, 2022
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