Типичные англосаксы. Англия – США 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
Во втором туре ЧМ-2022 сошлись непримиримые соперники – Англия и США.
Игра победителя не выявила – итоговые 0:0.
Как это было – в нашем видеообзоре.
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