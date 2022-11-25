 Типичные англосаксы. Англия – США 0:0. Видеообзор матча ᐉ UA-Футбол
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Типичные англосаксы. Англия – США 0:0. Видеообзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Типичные англосаксы. Англия – США 0:0. Видеообзор матча

фото из свободных источников

Новина українською

Во втором туре ЧМ-2022 сошлись непримиримые соперники – Англия и США.

Игра победителя не выявила – итоговые 0:0.

Как это было – в нашем видеообзоре.

Англія – США 0:0

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В статье: Англия США
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