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В Катаре возник пожар в 3,5 км от стадиона, где сегодня должны играть Аргентина и Мексика

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Никто не пострадал

В Катаре возник пожар в 3,5 км от стадиона, где сегодня должны играть Аргентина и Мексика

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В Катаре возник пожар в 3,5 километрах от стадиона "Лусаил Айконик", где сегодня должны играть Аргентина и Мексика.

Тамошнее Министерство внутренних дел сообщило, что пожар начался после полудня на острове в городе Лусаил, соседствующем населенном пункте к столице.

Пожар вспыхнул на объекте, на котором велось строительство. Отмечается, что из-за нее над Лусаилем стоит густой черный дым, который виден даже с Дохи. Пострадавших сейчас нет.

Напомним, что Аргентина и Мексика встретятся сегодня в 21.00 по Киеву.

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В статье: Аргентина Мексика
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Источник:
theguardian

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