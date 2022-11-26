Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Катаре возник пожар в 3,5 км от стадиона, где сегодня должны играть Аргентина и Мексика
Никто не пострадал
Фото з відкритих джерел
В Катаре возник пожар в 3,5 километрах от стадиона "Лусаил Айконик", где сегодня должны играть Аргентина и Мексика.
Тамошнее Министерство внутренних дел сообщило, что пожар начался после полудня на острове в городе Лусаил, соседствующем населенном пункте к столице.
Пожар вспыхнул на объекте, на котором велось строительство. Отмечается, что из-за нее над Лусаилем стоит густой черный дым, который виден даже с Дохи. Пострадавших сейчас нет.
Напомним, что Аргентина и Мексика встретятся сегодня в 21.00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Число уничтоженных танков перевалило за 2900. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Динамо - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2022
- Скучная Англия, досрочный вылет Катара, интерес к Беседину. Главные новости за 25 ноября
- Тренер Ирана: Вы не знаете, через что проходят ребята. Что бы они ни сказали, их хотят убить
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
Новости по теме
- 08:02 Прогнозы на футбол Аргентина – Мексика. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- 02:00 Прогнозы на футбол Крепкий орешек для Левандовского и КО. Польша – Саудовская Аравия. Анонс и прогноз матча ЧМ на 26.11.2022
- 01:37 Прогнозы на футбол Момент истины Месси. Аргентина - Мексика. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 26.11.2022