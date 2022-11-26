В Катаре возник пожар в 3,5 км от стадиона, где сегодня должны играть Аргентина и Мексика

В Катаре возник пожар в 3,5 километрах от стадиона "Лусаил Айконик", где сегодня должны играть Аргентина и Мексика.

Тамошнее Министерство внутренних дел сообщило, что пожар начался после полудня на острове в городе Лусаил, соседствующем населенном пункте к столице.

Пожар вспыхнул на объекте, на котором велось строительство. Отмечается, что из-за нее над Лусаилем стоит густой черный дым, который виден даже с Дохи. Пострадавших сейчас нет.

Напомним, что Аргентина и Мексика встретятся сегодня в 21.00 по Киеву.