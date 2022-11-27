Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скалони: Месси знает, что за его спиной вся команда
Тренер поделился впечатлениями после победы над мексиканцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги после матча с Мексикой (2:0):
"Мы знали, что будет тяжело, Мексика играла не так, как обычно. Мы подозревали, что она выйдет с пятью защитниками.
Первый тайм не удался ни нам, ни сопернику. В перерыве мы внесли правки и стали играть получше. А потом вы сами видели, что случилось: исход матча был определен "десяткой". Месси знает, что за его спиной вся команда.
Во втором тайме мы играли более агрессивно, не так, как в первом. Но сложно играть против команды, у которой пять защитников и четыре полузащитника.
Нам предстоит еще один матч, и подойти к нему следует с высоко поднятой головой и со смирением. Нужно продолжать следовать по этому пути.
Здорово наблюдать за игрой этих футболистов. Те, кто не чувствует привязанности к этой команде, на самом деле не болеет за Аргентину. Играть в этой футболке не то же самое, что в какой-либо иной", – отметил Скалони.
Популярное сейчас
- Аргентина возвращается в борьбу за 1/8 финала, Франция уже вышла из группы. Расписание и результаты ЧМ-2022
- ЧМ. Франция - Дания 2:1. Мбаппе вместо Бензема
- Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча и видео голов
- На ЧМ в Катаре украинский флаг перепутали с флагом ЛГБТ
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
Новости по теме
- 08:02 Прогнозы на футбол Аргентина – Мексика. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- 21:56 Зарубежные Тренер Аргентины: У нас нет вопросов к физическому и эмоциональному состоянию Месси
- 16:39 Зарубежные Скалони о поражении от Саудовской Аравии: Офсайды были миллиметровыми. Думаю, первый тайм был целиком за нами