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Скалони: Месси знает, что за его спиной вся команда

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Тренер поделился впечатлениями после победы над мексиканцами

Скалони: Месси знает, что за его спиной вся команда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги после матча с Мексикой (2:0):

"Мы знали, что будет тяжело, Мексика играла не так, как обычно. Мы подозревали, что она выйдет с пятью защитниками.

Первый тайм не удался ни нам, ни сопернику. В перерыве мы внесли правки и стали играть получше. А потом вы сами видели, что случилось: исход матча был определен "десяткой". Месси знает, что за его спиной вся команда.

Во втором тайме мы играли более агрессивно, не так, как в первом. Но сложно играть против команды, у которой пять защитников и четыре полузащитника.

Нам предстоит еще один матч, и подойти к нему следует с высоко поднятой головой и со смирением. Нужно продолжать следовать по этому пути.

Здорово наблюдать за игрой этих футболистов. Те, кто не чувствует привязанности к этой команде, на самом деле не болеет за Аргентину. Играть в этой футболке не то же самое, что в какой-либо иной", – отметил Скалони.

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В статье: Аргентина Лионель Скалони
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