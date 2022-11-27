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Манчестер Юнайтед собирается заменить Роналду вингерами Милана или ПСВ
Окончательный выбор еще не сделан
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг собирается заменить нападающего Криштиану Роналду Рафаэлом Леау из "Милана" или форвардом ПСВ Коди Гакпо.
Как сообщает источник, коуч хочет видеть одного из игроков в своей команде уже в зимнее трансферное окно. Выбор может зависеть от выступления вингеров на ЧМ-2022.
Напомним, 22 ноября "Манчестер Юнайтед "объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду за полгода до его истечения. Причиной этого решения стало интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану, в котором Криштиану раскритиковал клуб, тен Хага и своих бывших одноклубников.
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