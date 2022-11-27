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Манчестер Юнайтед собирается заменить Роналду вингерами Милана или ПСВ

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Манчестер Юнайтед собирается заменить Роналду вингерами Милана или ПСВ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг собирается заменить нападающего Криштиану Роналду Рафаэлом Леау из "Милана" или форвардом ПСВ Коди Гакпо.

Как сообщает источник, коуч хочет видеть одного из игроков в своей команде уже в зимнее трансферное окно. Выбор может зависеть от выступления вингеров на ЧМ-2022.

Напомним, 22 ноября "Манчестер Юнайтед "объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду за полгода до его истечения. Причиной этого решения стало интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану, в котором Криштиану раскритиковал клуб, тен Хага и своих бывших одноклубников.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Рафаэль Леау Коди Гакпо
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Источник:
ESPN

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