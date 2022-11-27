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Тренер Мексики: Нам нужно забить минимум три гола Саудовской Аравии

Чемпионат мира FIFA
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Мексиканцы впервые за 60 лет не отличились в двух стартовых турах

Тренер Мексики: Нам нужно забить минимум три гола Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Аргентины:

“Пока есть шансы выйти из группы - будем бороться. Нам нужно забить минимум три гола Саудовской Аравии.

Мы думали, что это самый лучший способ противостоять Аргентине. Мы были в поиске свободных зон в поле. Изменения в составе сделаны для лучшего поиска пространства и флангов. Но не получили этого.

Потеря капитана команды Гуардадо в первом тайме – тяжелый удар. Но Гутьеррес справился хорошо”, – сказал Мартино.

Отметим, что мексиканцы впервые за 60 лет не забили в первых двух турах Мундиаля. Пока они на пару с Тунисом являются единственными командами, которые после двух туров не отличились ни разу.

Финальный тур группового этапа Чемпионата мира Мексика проведет против Саудовской Аравии 30 ноября. Для возможного выхода в плей-офф подопечным Мартино нужно обязательно побеждать.

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В статье: Аргентина Мексика Саудовская Аравия Херардо Мартино
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Источник:
ESPN

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