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Тренер Мексики: Нам нужно забить минимум три гола Саудовской Аравии
Мексиканцы впервые за 60 лет не отличились в двух стартовых турах
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Аргентины:
“Пока есть шансы выйти из группы - будем бороться. Нам нужно забить минимум три гола Саудовской Аравии.
Мы думали, что это самый лучший способ противостоять Аргентине. Мы были в поиске свободных зон в поле. Изменения в составе сделаны для лучшего поиска пространства и флангов. Но не получили этого.
Потеря капитана команды Гуардадо в первом тайме – тяжелый удар. Но Гутьеррес справился хорошо”, – сказал Мартино.
Отметим, что мексиканцы впервые за 60 лет не забили в первых двух турах Мундиаля. Пока они на пару с Тунисом являются единственными командами, которые после двух туров не отличились ни разу.
Финальный тур группового этапа Чемпионата мира Мексика проведет против Саудовской Аравии 30 ноября. Для возможного выхода в плей-офф подопечным Мартино нужно обязательно побеждать.
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