Тренер Мексики: Нам нужно забить минимум три гола Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Аргентины:

“Пока есть шансы выйти из группы - будем бороться. Нам нужно забить минимум три гола Саудовской Аравии.

Мы думали, что это самый лучший способ противостоять Аргентине. Мы были в поиске свободных зон в поле. Изменения в составе сделаны для лучшего поиска пространства и флангов. Но не получили этого.

Потеря капитана команды Гуардадо в первом тайме – тяжелый удар. Но Гутьеррес справился хорошо”, – сказал Мартино.