 Яссин Боно вышел на поле в старте против Бельгии, но после пения гимнов был заменен ᐉ UA-Футбол
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Яссин Боно вышел на поле в старте против Бельгии, но после пения гимнов был заменен

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Вратарь почувствовал дискомфорт

Яссин Боно вышел на поле в старте против Бельгии, но после пения гимнов был заменен

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Голкипер "Севильи" Яссин Боно вышел в стартовом составе сборной Марокко на матч с Бельгией (0:0 первый тайм), но ушел с поля после построения и пения гимнов.

Как сообщилось позже, марокканец почувствовал мышечный дискомфорт и решил не рисковать своим здоровьем.

Таким образом, в рамке ворот африканской команды вышел Мунир Мохаммеди. На данный момент продолжается второй тайм встречи.

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В статье: Бельгия Национальная сборная Марокко Яссин Буну
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