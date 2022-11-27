Яссин Боно вышел на поле в старте против Бельгии, но после пения гимнов был заменен

Голкипер "Севильи" Яссин Боно вышел в стартовом составе сборной Марокко на матч с Бельгией (0:0 первый тайм), но ушел с поля после построения и пения гимнов.

Как сообщилось позже, марокканец почувствовал мышечный дискомфорт и решил не рисковать своим здоровьем.

Таким образом, в рамке ворот африканской команды вышел Мунир Мохаммеди. На данный момент продолжается второй тайм встречи.