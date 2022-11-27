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Лука Модрич и Альфонсо Дэвис в старте. Стартовые составы на матч Хорватия – Канада
Главные звезды обеих команд сыграют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Хорватии и Канады объявили стартовые составы на предстоящий матч второго тура группового этапа чемпионата мира в Канаде. Обе команды на данный момент идут последними в своей группе. У Хорватии одно очко, у Канады – ноль.
Стартовый состав сборной Хорватии:
Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Ливая, Крамарич, Перишич
Стартовый состав сборной Канады:
Борьян – Джонстон, Витория, Миллер – Ларея, Хатчинсон, Эуштакиу, Дэвис – Бьюкэнан, Ларин, Дэвид
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