Лука Модрич и Альфонсо Дэвис в старте. Стартовые составы на матч Хорватия – Канада

Сборные Хорватии и Канады объявили стартовые составы на предстоящий матч второго тура группового этапа чемпионата мира в Канаде. Обе команды на данный момент идут последними в своей группе. У Хорватии одно очко, у Канады – ноль.

Стартовый состав сборной Хорватии:

Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Ливая, Крамарич, Перишич

Стартовый состав сборной Канады:

Борьян – Джонстон, Витория, Миллер – Ларея, Хатчинсон, Эуштакиу, Дэвис – Бьюкэнан, Ларин, Дэвид