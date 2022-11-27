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Лука Модрич и Альфонсо Дэвис в старте. Стартовые составы на матч Хорватия – Канада

Чемпионат мира FIFA
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Главные звезды обеих команд сыграют

Лука Модрич и Альфонсо Дэвис в старте. Стартовые составы на матч Хорватия – Канада

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборные Хорватии и Канады объявили стартовые составы на предстоящий матч второго тура группового этапа чемпионата мира в Канаде. Обе команды на данный момент идут последними в своей группе. У Хорватии одно очко, у Канады – ноль.

Стартовый состав сборной Хорватии:

Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Ливая, Крамарич, Перишич

Стартовый состав сборной Канады:

Борьян – Джонстон, Витория, Миллер – Ларея, Хатчинсон, Эуштакиу, Дэвис – Бьюкэнан, Ларин, Дэвид

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В статье: Канада Национальная сборная Хорватии Чемпионат мира 2022
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