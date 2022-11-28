Камерун – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Обе команды проиграли в первом туре, поэтому сейчас нет другого выбора, кроме как играть на победу. Трудно определить фаворита, но можно рассчитывать на интересный и насыщенный на события футбол.

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Матч второго тура в группе G состоится в понедельник, 28.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

28 ноября. 12:00. Чемпионат Мира-2022. Группа G. Второй тур

Аль Вакра. "Аль Джануб Стадиум"

Главный арбитр: Мохамед Абдулла Хассан Мохд (ОАЭ)