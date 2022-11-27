Хорватия - Канада 4:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 2-го тура группового этапа мундиаля в Катаре сборная Хорватии разгромно обыграла национальную команду Канаду. Коллектив из из Северной Америки уже на второй минуте открыл счет, благодаря забитому мячу защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса - этот забитый мяч стал первым в истории для канадцев в рамках Чемпионатов мира. Но после этого "клетчатые" уничтожили Канаду, забив четыре мяча. Таким образом, Канада потеряла все шансы на плей-офф, а Хорватия возглавила квартет.

Чемпионат мира, второй тур, группа F

Хорватия - Канада 4:1

Голы: Андрей Крамарич 36, Марко Ливайя 44, Андрей Крамарич 70, Ловро Майер 90+4 - Альфонсо Дэвис 2