Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорватия - Канада 4:1. Обзор матча и видео голов
Канадцы забили уже на второй минуте, но этого было мало...
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 2-го тура группового этапа мундиаля в Катаре сборная Хорватии разгромно обыграла национальную команду Канаду. Коллектив из из Северной Америки уже на второй минуте открыл счет, благодаря забитому мячу защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса - этот забитый мяч стал первым в истории для канадцев в рамках Чемпионатов мира. Но после этого "клетчатые" уничтожили Канаду, забив четыре мяча. Таким образом, Канада потеряла все шансы на плей-офф, а Хорватия возглавила квартет.
Чемпионат мира, второй тур, группа F
Голы: Андрей Крамарич 36, Марко Ливайя 44, Андрей Крамарич 70, Ловро Майер 90+4 - Альфонсо Дэвис 2
Популярное сейчас
- Аталанта нашла замену Малиновскому в Москве
- Атмосфера в раздевалке сборной Франции улучшилась после отъезда Бензема
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- ЧМ. Португалия - Гана 3:2. Спасибо арбитру за ошибку?
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 00:09 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей воскресенья до 12:00
- 20:43 Зарубежные Канада прощается с ЧМ, Бельгия рискует не выйти из группы. Расписание и результаты ЧМ-2022
- 23:25 Прогнозы на футбол Бельгия - Марокко. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 27.11.2022