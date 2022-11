Мануэль Нойер повторил рекорд по матчам на ЧМ среди голкиперов

Голкипер Мануэль Нойер сегодня вышел в стартовом составе сборной Германии на матч против Испании. Эта игра стала для него восемнадцатой на чемпионатах мира. Он повторил рекорд по выступлениям на ЧМ среди вратарей.

18 – Manuel Neuer is making his 18th appearance at the #FIFAWorldCup today, tying Brazil's Cláudio Taffarel and Germany's Sepp Maier for the most World Cup appearances by a goalkeeper. WorldChampions. #ESPGER pic.twitter.com/JUM9u2bDhh