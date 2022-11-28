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Голевая феерия. Сербия и Камерун забили еще три гола во втором тайме

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Камерун не сдается

Голевая феерия. Сербия и Камерун забили еще три гола во втором тайме

фото - Getty Images

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Сразу после начала второго тайма матча Камерун – Сербия в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Александр Митрович увеличил преимущество балканской команды. Сербы перехватили в центре поля и разорвали защиту африканцев.

Ригобер Сонг отреагировал заменой – выпустил форварда Абубакара. И именно этот игрок вернул интригу – он принял пас из глубины, вышел один на один и перебросил кипера. Сначала арбитр показал офсайд, но после подсказки ВАР гол был засчитан.

Проходит еще три минуты, и главная звезда Камеруна Эрик-Максим Шупо-Мотинг сравнивает – ему ассистирует тот же Абубакар. 3:3 на 66-й минуте.

За ходом поединка Камерун – Сербия следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Камерун Сербия Венсан Абубакар Эрик-Максим Чупо-Мотинг Александар Митрович
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