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Голевая феерия. Сербия и Камерун забили еще три гола во втором тайме
Камерун не сдается
фото - Getty Images
Сразу после начала второго тайма матча Камерун – Сербия в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Александр Митрович увеличил преимущество балканской команды. Сербы перехватили в центре поля и разорвали защиту африканцев.
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Ригобер Сонг отреагировал заменой – выпустил форварда Абубакара. И именно этот игрок вернул интригу – он принял пас из глубины, вышел один на один и перебросил кипера. Сначала арбитр показал офсайд, но после подсказки ВАР гол был засчитан.
Проходит еще три минуты, и главная звезда Камеруна Эрик-Максим Шупо-Мотинг сравнивает – ему ассистирует тот же Абубакар. 3:3 на 66-й минуте.
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