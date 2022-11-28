ЧМ. Камерун - Сербия 3:3. Лучший матч на турнире

Чемпионат Мира-2022. Группа G. Второй тур

Аль Вакра. "Аль Джануб Стадиум"

Камерун - Сербия 3:3

Голы: Кастелетто 29, Абубакар 64, Чупо-Мотинг 66 - Павлович 45+1, С. Милинкович-Савич 45+3, А. Митрович 53

Камерун: Эпасси, Фаи, Кастелетто, Нкулу, Толо, Хонгла (Абубакар 55), Ангисса (Гуэ 81), П. Кунде (Ондуа 67), Мбеумо (Нкудо 81), Чупо-Мотинг, Токо-Экамби (Бассогог 67)

Сербия: В. Милинкович-Савич, Велькович (Бабич 78), Миленкович, Павлович (С. Митрович 56), Живкович (Радоньич 78), Максимович, Лукич, С. Милинкович-Савич (Груич 78), Костич, Тадич, А. Митрович

Предупреждения: Нкулу 24 - Миленкович 90+2

Главный арбитр: Мохамед Абдулла Хассан Мохд (ОАЭ)

В шести первых матчах Чемпионата Мира-2022, которые начинались в 12:00 по Киеву, были забиты всего восемь мячей и всегда клонило в полуденный сон. Не обещал ничего и матч Камеруна, забившего лишь пять в своих последних восьми матчах в любое время, а более одного в них - лишь однажды. Экваториальной Гвинее. Сербы же устали после битвы с Бразилией, а их главный тренер Драган Стойкович долго жаловался на травмы и плохую физическую форму подопечных.

Что в итоге мы получили на 30-градусной жаре? Лучший матч на турнире с шестью голами и драмами. Причем веселье началось ещё до стартового свистка. Андре Онана был исключен из заявки Камеруна и даже скоро покинет Катар. Причина точно не ясна, но говорят о ссоре с главным тренером Ригобером Сонгом, желавшим, чтобы вратарь играл более "классически" и не выходил далеко из ворот. Говорят даже о ссоре игрока с самим всесильным главой Федерации Самюэлем Это'О.

Начали лучше сербы. Исключение одного из лидеров команды - явно не отдельный эпизод, а следствие цепи событий. И чувствовалось, насколько трудно было камерунцам избавиться от тяжелых мыслей, насколько они нервничали. Митрович пробивал головой немного неточно, затем разыграл с Тадичем в правой части штрафной и закрутил в стойку. Затем камерунские защитники пробили один в одного, третий пробил в Митровича, а тот умудрился не попасть с семи метров.

Вошли в игру "Неукротимые львы" на 19-ой минуте, когда Кунде прорвался справа и мощно пробил. Милинкович-Савич отбил, но камерунцы, в том числе и сам Кунде, продолжали бить по воротам. И в итоге забили. Угловой, центральный защитник Нкулу переправляет головой с рикошетом, центральный защитник Кастелетто добивает в упор. И после этого Кунде вновь прорвался справа, вновь пробил. На этот раз низом, и слабовато. То есть довольно удобно для вратаря.

В концовке тайма началась новая стадия игры. Сербия вдруг вернулась. Тадич навесил штрафной на голову центральному защитнику Павловичу, Сергей Милинкович-Савич после перехвата точно пробил низом с 18-ти метров. Последний удар Эпасси должен был отбивать, а Онана отбил бы. Так что и из раздевалки африканцы вернулись с тяжелыми мыслями. И вновь позволили перехватить, а затем четыре соперника издевательски, как в мини-футболе, разыграли, раскатали, унизили.

Все? Развал африканской сборной? Как оказалось - нет. Сонг выпустил форварда и капитана Абубакара вместо опорника Хонглы, и тот сразу же дал результат. Элегантно подсек мяч над вратарем с длинного паса Кастелетто. ВАР исправил арбитра, свистнувшего офсайд. Затем Винсент прорвался по правому флангу и прострелил на Чупо-Мотинга. Нетипичный камбек для этой сборной и сборной с этого континента.

Далее оба соперника пытались забить, но силы их покидали. Вначале сербы выглядели вконец уставшими, затем, после замен, проснулись. Митрович вышел на Эпасси, но не переиграл его, также вновь пробивал с отличной позиции и не попал. В добавленное время вновь камерунцы атаковали.

После поражения от Швейцарии Сонг заявил, что матч против Сербии становится для его команды матчем плей-офф. То есть матчем, в котором прежде всего нужно было проявить характер. Камерунцы проявили, вернувшись из очень неприятной ситуации при очень неприятной ситуации. Они прервали серию из восьми поражений на Мундиалях, избежали антирекорда и вернули себе, казалось, безнадежно утерянное чувство собственного достоинства.

А сербы могут винить лишь самих себя. Они проиграли два предыдущих матча против африканских сборных на Мундиалях, да и сегодня такой результат как поражение. Среди европейских сборных на Чемпионатах Мира, да и Европы, они традиционно отличаются слабым характером. Подтвердили это реноме и сегодня. Победа была в их руках.