Южная Корея забивает дважды головой и сравнивает счет с Ганой

Южная Корея все-таки забивает на этом чемпионате мира и молниеносно сравнивает счет. Отличился Чо Хе-сон.

Отличный навес и Чо Хе-сон оказывается первым на мяче.

58' Чо Хе-сон – 1:2.

Буквально через несколько минут снова подача и снова Чо Ки Син оказывается первым на мяче.

61' Чо Хе-сон – 2:2.