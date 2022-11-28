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Южная Корея забивает дважды головой и сравнивает счет с Ганой
Три минуты – два гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Южная Корея все-таки забивает на этом чемпионате мира и молниеносно сравнивает счет. Отличился Чо Хе-сон.
Отличный навес и Чо Хе-сон оказывается первым на мяче.
58' Чо Хе-сон – 1:2.
Буквально через несколько минут снова подача и снова Чо Ки Син оказывается первым на мяче.
61' Чо Хе-сон – 2:2.
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