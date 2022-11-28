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Южная Корея забивает дважды головой и сравнивает счет с Ганой

Чемпионат мира FIFA
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Три минуты – два гола

Южная Корея забивает дважды головой и сравнивает счет с Ганой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Южная Корея все-таки забивает на этом чемпионате мира и молниеносно сравнивает счет. Отличился Чо Хе-сон.

Отличный навес и Чо Хе-сон оказывается первым на мяче.

58' Чо Хе-сон – 1:2.

Буквально через несколько минут снова подача и снова Чо Ки Син оказывается первым на мяче.

61' Чо Хе-сон – 2:2.

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В статье: Гана Южная Корея Чемпионат мира 2022
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