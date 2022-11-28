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Каземиро включается в самые нужные моменты. Открывает счет Бразилия в конце встречи
Давила Бразилия и додавила
Фото: Getty Images
Каземиро показал многомилионному нападению Бразилии, как нужно открывать счет в тяжелой встрече. Выходят вперед "селесао" в матче со Швейцарией.
81' Каземиро – 1:0.
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