 Каземиро включается в самые нужные моменты. Открывает счет Бразилия в конце встречи ᐉ UA-Футбол
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Каземиро включается в самые нужные моменты. Открывает счет Бразилия в конце встречи

Чемпионат мира FIFA
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Давила Бразилия и додавила

Каземиро включается в самые нужные моменты. Открывает счет Бразилия в конце встречи

Фото: Getty Images

Новина українською

Каземиро показал многомилионному нападению Бразилии, как нужно открывать счет в тяжелой встрече. Выходят вперед "селесао" в матче со Швейцарией.

81' Каземиро – 1:0.

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В статье: Бразилия Швейцария Каземиро Чемпионат мира 2022
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