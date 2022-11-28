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Бразилия вышла из группы на ЧМ-2022
Тяжелая игра против "нати"
Фото: Getty Images
Бразилия разобралась в сложном поединке со Швейцарией (1:0). Вторая победа в группе позволила "селесао" выйти из группы.
В первом туре "пентакампионы" обыграли Сербию со счетом 2:0. Швецария могла рассчитывать на ничью, но их планы испортил мощный удар Каземиро на 82-ой минуте матча.
В заключительном туре Бразилия сыграет против Камеруна. Матч состоится 2-го декабря. В этот же день в очном противостоянии Сербия и Швейцария решат кто выйдет из группы вслед за "селесао".
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