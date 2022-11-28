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Бразилия вышла из группы на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Тяжелая игра против "нати"

Бразилия вышла из группы на ЧМ-2022

Фото: Getty Images

Новина українською

Бразилия разобралась в сложном поединке со Швейцарией (1:0). Вторая победа в группе позволила "селесао" выйти из группы.

В первом туре "пентакампионы" обыграли Сербию со счетом 2:0. Швецария могла рассчитывать на ничью, но их планы испортил мощный удар Каземиро на 82-ой минуте матча.

В заключительном туре Бразилия сыграет против Камеруна. Матч состоится 2-го декабря. В этот же день в очном противостоянии Сербия и Швейцария решат кто выйдет из группы вслед за "селесао".

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В статье: Бразилия Чемпионат мира 2022
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