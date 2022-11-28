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Бразилия в 2022 и Франция в 1998 – единственные команды, не допустившие и удара в створ ворот за два матча ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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"Пентакампионы" показывают мастер-класс по игре в обороне

Бразилия в 2022 и Франция в 1998 – единственные команды, не допустившие и удара в створ ворот за два матча ЧМ

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Бразилия за два первых тура чемпионата мира не дала ни разу ударить в створ в своих ворот. "Пентакампионы" обыграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0).

Это первый подобный результат со времен Франции в 1998 году (тогда "трехцветные" выиграли трунир). Они тоже в двух первых турах не допустили ни одного удара в створ своих ворот.

Стоит отметить, что подобная статистика ведется с 1966-го года.

"Селесао" могут продлить свою серию и стать абсолютными рекордсменами по этому показателю. В заключительном туре сборная Бразилия встретится с Камеруном 2-го декабря.

"Пентакампионы" уже вышли из группы и точно сыграют в плей-офф турнира.

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В статье: Бразилия Франция Чемпионат мира 2022
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