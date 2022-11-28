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Дубль Фернандеша, незабитый выход 1 в 1 Бентанкура. Португалия – Уругвай. 2:0 – Видео обзор
Как Португалия выходила в плей-офф
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Португалия в напряженном матче обыграла Уругвай (2:0). Свои голы могли забить и Родриго Бентанкур и Луис Суарес, но в итоге всё решил Бруну Фернандеш.
Сначала хавбек "Юнайтед" забил подачей на Криштиану Роналду, а потом реализовал 11-метровый. В итоге Уругвай уходит с поля без забитых голов уже во втором матче подряд.
Португалия – Уругвай. 2:0
Голы: 54', 90+3' (пен.) Б. Фернандеш
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