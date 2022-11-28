Дубль Фернандеша, незабитый выход 1 в 1 Бентанкура. Португалия – Уругвай. 2:0 – Видео обзор

Португалия в напряженном матче обыграла Уругвай (2:0). Свои голы могли забить и Родриго Бентанкур и Луис Суарес, но в итоге всё решил Бруну Фернандеш.

Сначала хавбек "Юнайтед" забил подачей на Криштиану Роналду, а потом реализовал 11-метровый. В итоге Уругвай уходит с поля без забитых голов уже во втором матче подряд.

Португалия – Уругвай. 2:0