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"Первая часть турнира позади". Сантуш назвал победу над Уругваем заслуженной
Португальцы обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2022
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Португал Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Уругваем (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022.
"Это была заслуженная победа. Игроки выполнили то, что было запланировано. Первая часть турнира позади, мы ее завершили. Теперь пришло время продолжить работу над улучшением некоторых аспектов нашей игры.Читайте такжеЧМ. Португалия - Уругвай 2:0. Умение делать голы из воздуха против неумения забивать в упор
Команда была сплоченной. Сила прослеживалась не только в качестве игры, но и во взаимодействии футболистов. Так добиваются положительных результатов. Мы хотим приносить радость португальцам и самим себе", – цитирует Сантуша O Jogo.
Напомним, эта победа позволила сборной Португалии досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира-2022.
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