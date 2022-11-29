"Первая часть турнира позади". Сантуш назвал победу над Уругваем заслуженной

Главный тренер сборной Португал Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Уругваем (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022.

"Это была заслуженная победа. Игроки выполнили то, что было запланировано. Первая часть турнира позади, мы ее завершили. Теперь пришло время продолжить работу над улучшением некоторых аспектов нашей игры.

Команда была сплоченной. Сила прослеживалась не только в качестве игры, но и во взаимодействии футболистов. Так добиваются положительных результатов. Мы хотим приносить радость португальцам и самим себе", – цитирует Сантуша O Jogo.