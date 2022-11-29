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"Первая часть турнира позади". Сантуш назвал победу над Уругваем заслуженной

Чемпионат мира FIFA
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Португальцы обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2022

"Первая часть турнира позади". Сантуш назвал победу над Уругваем заслуженной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Португал Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Уругваем (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022.

"Это была заслуженная победа. Игроки выполнили то, что было запланировано. Первая часть турнира позади, мы ее завершили. Теперь пришло время продолжить работу над улучшением некоторых аспектов нашей игры.

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Команда была сплоченной. Сила прослеживалась не только в качестве игры, но и во взаимодействии футболистов. Так добиваются положительных результатов. Мы хотим приносить радость португальцам и самим себе", – цитирует Сантуша O Jogo.

Напомним, эта победа позволила сборной Португалии досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира-2022.

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В статье: Португалия Фернанду Сантуш Чемпионат Мира-2022 Уругвай
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Источник:
O Jogo

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