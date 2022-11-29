Бардак в сборной Бельгии: Де Брюйне, Вертонген и Азар чуть не подрались, участников пресс-конференции дважды сменили

Поражение от Марокко во втором туре Чемпионата Мира оказалось лишь верхушкой айсберга проблем сборной Бельгии. Как сообщают различные СМИ, атмосфера в лагере "Красных Дьяволов" отвратительна и не подает признаков улучшения. В частности, еще во время матча Тоби Альдервейрельд поссорился с Кевином Де Брюйне. А в понедельник на тренировке Де Брюйне, Ян Вертонген и Эден Азар практически дошли до драки. Ромелу Лукаку разнимал.

Как предполагают СМИ, главной причиной этих событий стало интервью Де Брюйне. В котором 31-летний игрок заявил Guardian: "Бельгия не способна выиграть Чемпионат Мира, поскольку мы слишком стары". На это после поражения от Марокко ответил 35-летний Вертонген, заявив: "Мы не забили, потому что наша атака слишком стара".

После вчерашнего конфликта состоялась экстренная встреча всех игроков. Но, как заявляют, она не принесла результатов и проходила в крайне напряженной атмосфере. Еще один признак напряжения - сегодняшняя чрезвычайная пресс-конференция. Поначалу объявили, что на ней будут присутствовать Янник Карраско и Артур Теат, затем сообщили, что их сменят Вертонген и Азар, а уже сегодня утром заявили, что Вертонгена заменит Тибо Куртуа.

Как заявляет бельгийский Nieuwsblad, многие игроки чувствуют, что Де Брюйне не желает присутствовать на Чемпионате Мира. Также французский l'Équipe напоминает, что проблемы в лагере сборной вовсе не новы. Поскольку Де Брюйне и Куртуа не разговаривают уже много лет, не разговаривает и Азар с Вертонгеном и Леандро Троссаром.

Следующий матч сборной Бельгии состоится в четверг, первого декабря. Соперником станет сборная Хорватии. На данный момент "Красные Дьяволы" занимают третье место в группе, отставая от хорватов и марокканцев на одно очко и опережая Канаду на три.