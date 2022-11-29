Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами

После поражения от Марокко (0:2) в СМИ появилась информация о ссорах и даже потасовках между лидерами сборной Бельгии - Вертонгеном, Азаром и де Брюйне.

Вратарь Тибо Куртуа в интервью все старательно опровергал, но получилось у него не очень убедительно.

"Ясное дело, сейчас все недовольны, но мы думаем, что победим в последнем туре и выйдем в плей-офф. Это футбол, в нем все возможно. Все эти статьи о сборной - ложь. Проблема преувеличена, и еще люди все приняли за чистую монету. Мы все еще команда. Игроки не выносят сор из избы, но мы работаем с разными людьми и не знаем, кто мог это сделать. Скажу только, что воспринимать все слишком серьезно - ошибка. Это все неправда. Искать "крысу" мы не будем, но если узнаем, кто он - это будет его последний день с нами. Команда - это семья, и все должно оставаться внутри".

Отметим, что пока Куртуа все отрицал, Ян Вертонген прямо наехал на Азара и де Брюйне - дескать, они слишком старые.

С такой атмосферой внутри команды победить Хорватию 1 декабря Бельгии будет невероятно сложно.