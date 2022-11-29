Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами
Атмосфера в лагере "Красных дьяволов" воистину адская
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
После поражения от Марокко (0:2) в СМИ появилась информация о ссорах и даже потасовках между лидерами сборной Бельгии - Вертонгеном, Азаром и де Брюйне.
Вратарь Тибо Куртуа в интервью все старательно опровергал, но получилось у него не очень убедительно.
"Ясное дело, сейчас все недовольны, но мы думаем, что победим в последнем туре и выйдем в плей-офф. Это футбол, в нем все возможно.
Все эти статьи о сборной - ложь. Проблема преувеличена, и еще люди все приняли за чистую монету. Мы все еще команда. Игроки не выносят сор из избы, но мы работаем с разными людьми и не знаем, кто мог это сделать.
Скажу только, что воспринимать все слишком серьезно - ошибка. Это все неправда. Искать "крысу" мы не будем, но если узнаем, кто он - это будет его последний день с нами. Команда - это семья, и все должно оставаться внутри".
Отметим, что пока Куртуа все отрицал, Ян Вертонген прямо наехал на Азара и де Брюйне - дескать, они слишком старые.
С такой атмосферой внутри команды победить Хорватию 1 декабря Бельгии будет невероятно сложно.
Популярное сейчас
- Бардак в сборной Бельгии: Де Брюйне, Вертонген и Азар чуть не подрались, участников пресс-конференции дважды сменили
- Один в один, как и генсеку УАФ: суд избрал меру пресечения Павелко
- Неевропейский и некачественный. Итоги первых девяти дней Чемпионата Мира-2022
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО