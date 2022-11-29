 Куртуа - о крысе внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Атмосфера в лагере "Красных дьяволов" воистину адская

Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Новина українською

После поражения от Марокко (0:2) в СМИ появилась информация о ссорах и даже потасовках между лидерами сборной Бельгии - Вертонгеном, Азаром и де Брюйне.

Вратарь Тибо Куртуа в интервью все старательно опровергал, но получилось у него не очень убедительно.

"Ясное дело, сейчас все недовольны, но мы думаем, что победим в последнем туре и выйдем в плей-офф. Это футбол, в нем все возможно.

Все эти статьи о сборной - ложь. Проблема преувеличена, и еще люди все приняли за чистую монету. Мы все еще команда. Игроки не выносят сор из избы, но мы работаем с разными людьми и не знаем, кто мог это сделать.

Скажу только, что воспринимать все слишком серьезно - ошибка. Это все неправда. Искать "крысу" мы не будем, но если узнаем, кто он - это будет его последний день с нами. Команда - это семья, и все должно оставаться внутри".

Отметим, что пока Куртуа все отрицал, Ян Вертонген прямо наехал на Азара и де Брюйне - дескать, они слишком старые.

С такой атмосферой внутри команды победить Хорватию 1 декабря Бельгии будет невероятно сложно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Тибо Куртуа
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде