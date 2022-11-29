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Азар опроверг информацию о драке с Вертонгеном: Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня
Информация о ссорах в стане "дьяволов" преувеличена
Getty Images / Global Images Ukraine
Эден Азар вместе с Тибо Куртуа дали пресс-конференцию. Нападающий мадридского "Реала" опроверг информацию о драке между ним и защитником Яном Вертонгеном.
Ранее стало известно, что атмосфера в раздевалке сборной Бельгии на пределе. Атака с защитой обвиняют друг друга в неудачах с Марокко (0:2).
L`Equipe сообщал, что Азар кричал Вертонгену, что защита играет слишком медленно. В конфликт вмешался Ромелу Лукаку и разнимал футболистов.
"После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, мы не дрались с Яном Вертонгеном. Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня!
Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке", – ответил Азар на вопрос журналистов.
Бельгия сыграет решающий матч за выход из группы против Хорватии. Встреча пройдет 1-го декабря.
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