Результативное действие в каждой игре. Назвали игрока матча Нидерланды – Катар

Дэви Классен признан лучшим игроком встречи Нидерланды – Катар (2:0). Хавбек "оранжевых" отдал голевую передачу на Коди Гакпо.

WhoScored оценил Дэви в 7.0 из 10. Полузащитник также отличился голевой передачей на единственный гол в матче 2-го тура с Эквадором.

Он стал автором второго гола Нидерландов Сенегалу в первом туре.

Нидерланды сыграют с США в 1/8 финала турнира уже 3-го декабря. Встреча начнется в 17:00.

???? Davy Klaassen finishes the group stages with a goal or assist in every game.



After running the show today, the Netherlands midfielder was selected as @Budweiser Player of the Match award.#POTM #YoursToTake #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/Tz2PgSBi2w