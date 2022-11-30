Саудовская Аравия - Мексика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Этот матч по вывеске, по статусу не так популярен как Польша - Аргентина, однако с точки зрения турнирных перспектив не менее важен. Обе сборные сохраняют шансы на плей-офф, однако лучшие они у Саудовской Аравии. Так сложилось, что фаворитам группы необходимо считаться с данной командой.

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Матч третьего тура группы С Мексика - Саудовская Аравия состоится в среду, 30-го ноября, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, третий тур, группа С

30 ноября 2022 года. 21:00. Лусаил "Лусаил Айконик"

Саудовская Аравия – Мексика

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Общественное Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол