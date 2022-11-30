Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саудовская Аравия - Мексика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Саудовская Аравия - Мексика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media
Этот матч по вывеске, по статусу не так популярен как Польша - Аргентина, однако с точки зрения турнирных перспектив не менее важен. Обе сборные сохраняют шансы на плей-офф, однако лучшие они у Саудовской Аравии. Так сложилось, что фаворитам группы необходимо считаться с данной командой.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram
Матч третьего тура группы С Мексика - Саудовская Аравия состоится в среду, 30-го ноября, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира, третий тур, группа С
30 ноября 2022 года. 21:00. Лусаил "Лусаил Айконик"
Саудовская Аравия – Мексика
Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Общественное Спорт
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Популярное сейчас
- Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022
- СМИ: Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии - названа зарплата португальца
- Польша - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 07:01 Прогнозы на футбол Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- 00:23 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 17:00
- 19:40 Зарубежные Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022