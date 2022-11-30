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Тунис - Франция 1:0. Утешительная победа

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Тунис переигрывает полурезервистов Ле Бле, но покидает турнир

Тунис - Франция 1:0. Утешительная победа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Франции проиграла свой первый матч на Чемпионате мира с 2014 года, но сборной Туниса, которая прервала серию без поражений "Ле Бле", эта победа не помогла пробиться в плей-офф. Второе место в группе сенсационно заняла сборная Австралии.

Перед игрой Дидье Дешам говорил, что его команда выполнила свою задачу на групповой этап, и действительно, даже сегодняшнее поражение не сдвинуло Францию с первого места. Но Дешам проигрывать явно не собирался, чему свидетельствовали его замены во втором тайме. Об этом позже.

Начинала игру Франция в крайне экспериментальном составе. За исключением кипера-ветерана Манданда и полевых игроков Варана, Верету и Комана, игрокам старта сборной Франции было 24 лет и меньше, многие из них не сыграли и десяти матчей за сборную, центрбек Аксель Дизази из "Монако" сегодня дебютировал за "Ле Бле".

Но проблемой этой команды была не только неопытность, но и то, что не все игроки играли на своих позициях. Особо это ощущалось на флангах. Роль левого защитника досталась центрхаву "Реала" Камавинга, а справа действовал вышеупомянутый Дизази.

И Тунис предсказуемо с первых минут принялся давить именно на фланги сборной Франции, очень непросто было Камавинга, который в целом за весь матч выполнил 11 отборов и выиграл 22 единоборства – эти показатели говорят не столько о качестве оборонительной работы 20-летнего футболиста, но его максимальной загруженности.

В атаке Франции не удавалось предложить ничего. Центрхавы Франции были заняты оборонительной работой или попыткой установить контроль над мячом, но не обострением, и нападающий Рандал Коло Муани оставался без острых передач.

В первом тайме Тунису удалось забить гол после стандарта, он был отменен из-за офсайда. Однако после перерыва "карфагенские орлы" добились своего. Фофана потерял мяч в центре поля, и вместо того, чтобы вернуться в борьбу, остановился с претензиями к рефери. В это время Лаидуни дал пас на Хазри, форвард "Монпелье" обыграл Варана и точно пробил по воротам.

Радость фанов сборной Туниса длилась не долго. В паралельной игре свой гол забила сборная Австралия, что вновь отодвинуло Тунис не третье место.

Но команде Джалела Кадри ничего не оставалось, как пытаться довести матч до победы, и надеяться на Данию. Было сложно. Дешам одного за другим выпустил на поле Рабьо, Мбаппе, Гризманна и Дембеле, и давление "Ле Бле" на ворота Дахмена возрастало с каждой минутой.

Австралия доиграла свой матч раньше. И вскоре после финального свистка во второй игре свой гол забила Франция. На 90+8 Гризманн минуте был в офсайде, но не получил мяч, а затем вернулся в голевой эпизод, и точно пробил по воротам. Новозеландский рефери при помощи VAR отменил гол.

Тунис остался на третьем месте, но хотя бы с такой исторической победой. У Дешама после этого матча будет меньше энтузиазма доверять игровые минуты футболистам резерва.

Чемпионат мира, третий тур, группа D. Эр-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”

Тунис – Франция 1:0

Гол: Хазри 58

Тунис: Дахмен – Мерья, Гандри, Тальби – Кешрида, Схири, Лаидуни, Малул – Слимане (Абди 83), Али Бен Ромдхан (Шаалели 74) – Хазри (Джебали 59)

Франция: Манданда – Дизази, Варан (Салиба 63), Конате, Камавинга – Фофана (Гризманн 73), Чуамени, Верету (Рабьо 63) – Коман (Мбаппе 63), Муани, Гендузи (Дембеле 79)

Предупреждение: Кешрида 28

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 3 2 0 1 6-3 +3 6
2 Австралия 3 2 0 1 3-4 -1 6
3 Тунис 3 1 1 1 1-1 0 4
4 Дания 3 0 1 2 1-3 -2 1
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В статье: Франция ЧМ-2022 Тунис Вахби Хазри Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
30.11.2022 в 21:03
М'яч до Грізмана потрапив не після передачі партнера, а внаслідок невдалого виносу захисника Тунісу, тому який там офсайд? Як на мене гол чистий.
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