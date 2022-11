Тунис - Франция 1:0. Утешительная победа

Сборная Франции проиграла свой первый матч на Чемпионате мира с 2014 года, но сборной Туниса, которая прервала серию без поражений "Ле Бле", эта победа не помогла пробиться в плей-офф. Второе место в группе сенсационно заняла сборная Австралии.

Перед игрой Дидье Дешам говорил, что его команда выполнила свою задачу на групповой этап, и действительно, даже сегодняшнее поражение не сдвинуло Францию с первого места. Но Дешам проигрывать явно не собирался, чему свидетельствовали его замены во втором тайме. Об этом позже.

Начинала игру Франция в крайне экспериментальном составе. За исключением кипера-ветерана Манданда и полевых игроков Варана, Верету и Комана, игрокам старта сборной Франции было 24 лет и меньше, многие из них не сыграли и десяти матчей за сборную, центрбек Аксель Дизази из "Монако" сегодня дебютировал за "Ле Бле".

Но проблемой этой команды была не только неопытность, но и то, что не все игроки играли на своих позициях. Особо это ощущалось на флангах. Роль левого защитника досталась центрхаву "Реала" Камавинга, а справа действовал вышеупомянутый Дизази.

И Тунис предсказуемо с первых минут принялся давить именно на фланги сборной Франции, очень непросто было Камавинга, который в целом за весь матч выполнил 11 отборов и выиграл 22 единоборства – эти показатели говорят не столько о качестве оборонительной работы 20-летнего футболиста, но его максимальной загруженности.

В атаке Франции не удавалось предложить ничего. Центрхавы Франции были заняты оборонительной работой или попыткой установить контроль над мячом, но не обострением, и нападающий Рандал Коло Муани оставался без острых передач.

В первом тайме Тунису удалось забить гол после стандарта, он был отменен из-за офсайда. Однако после перерыва "карфагенские орлы" добились своего. Фофана потерял мяч в центре поля, и вместо того, чтобы вернуться в борьбу, остановился с претензиями к рефери. В это время Лаидуни дал пас на Хазри, форвард "Монпелье" обыграл Варана и точно пробил по воротам.

Радость фанов сборной Туниса длилась не долго. В паралельной игре свой гол забила сборная Австралия, что вновь отодвинуло Тунис не третье место.

Tunisian fans fixated on goings on between Australia & Denmark as the final minutes of Group D tick away. pic.twitter.com/ejhBKku2Wi

Но команде Джалела Кадри ничего не оставалось, как пытаться довести матч до победы, и надеяться на Данию. Было сложно. Дешам одного за другим выпустил на поле Рабьо, Мбаппе, Гризманна и Дембеле, и давление "Ле Бле" на ворота Дахмена возрастало с каждой минутой.

Австралия доиграла свой матч раньше. И вскоре после финального свистка во второй игре свой гол забила Франция. На 90+8 Гризманн минуте был в офсайде, но не получил мяч, а затем вернулся в голевой эпизод, и точно пробил по воротам. Новозеландский рефери при помощи VAR отменил гол.

Тунис остался на третьем месте, но хотя бы с такой исторической победой. У Дешама после этого матча будет меньше энтузиазма доверять игровые минуты футболистам резерва.

3 - This was just the third time that the reigning World Cup champions were beaten by African opposition at the WC, with two of the three occurring with France as the holders (v Senegal in 2002 and Tunisia today). Eagles. #TUNFRA pic.twitter.com/9DCJF1dTNf