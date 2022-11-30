 Soccer снова будет в моде. Австралия – Дания. 1:0. Видео обзор ᐉ UA-Футбол
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Soccer снова будет в моде. Австралия – Дания. 1:0. Видео обзор

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

У этой Австралии даже есть что-то общее с Украиной в 2006-м

Soccer снова будет в моде. Австралия – Дания. 1:0. Видео обзор

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Австралия неожиданно для всех обыграла Данию и вышли из группы, оставив позади Тунис. Команда Грэма Арнольда вышла из группы на чемпионате мира впервые с 2006-го года.

Примечательно, что Австралия стала 3-ей командой в истории, которая вышла из группы, несмотря на разгромное поражение в первом туре. Ранее это удавалось Украине в 2006-м и Югославии в 1990-м.

Австралия – Дания. 1:0

Голы: 60' М. Леки

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В статье: Австралия Дания Чемпионат мира 2022
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