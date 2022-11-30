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Soccer снова будет в моде. Австралия – Дания. 1:0. Видео обзор
У этой Австралии даже есть что-то общее с Украиной в 2006-м
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Австралия неожиданно для всех обыграла Данию и вышли из группы, оставив позади Тунис. Команда Грэма Арнольда вышла из группы на чемпионате мира впервые с 2006-го года.
Примечательно, что Австралия стала 3-ей командой в истории, которая вышла из группы, несмотря на разгромное поражение в первом туре. Ранее это удавалось Украине в 2006-м и Югославии в 1990-м.
Австралия – Дания. 1:0
Голы: 60' М. Леки
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