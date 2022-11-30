 Интрига на интриге. Матч за путёвку в плей-офф Саудовская Аравия – Мексика. Составы команд ᐉ UA-Футбол
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Интрига на интриге. Матч за путёвку в плей-офф Саудовская Аравия – Мексика. Составы команд

Чемпионат мира FIFA
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Решающий тур

Интрига на интриге. Матч за путёвку в плей-офф Саудовская Аравия – Мексика. Составы команд

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media

Новина українською

Саудовская Аравия и Мексика объявили составы на матч заключительного тура в группе С. Матч начнется в 21:00.

Состав Саудовской Аравии:

  • Абдулхамид С.
  • Аль-Амри А.
  • Аль-Болеахи А.
  • Аль-Бурайкан Ф.
  • Аль-Ганам С. А.
  • Аль-Давсари С. (К)
  • Аль-Оваис М.(В)
  • Аль-Хассан А.
  • Аль-Шехри С.
  • Канно М.
  • Тамбакти Х.

Состав Мексики:

  • Альварес Э.
  • Вега А.
  • Гальярдо Х.
  • Лосано И.
  • Мартин Г.
  • Монтесс С.
  • Морено Э.
  • Очоа Г.(В) (К)
  • Пинеда О.
  • Санчес Х.
  • Чавес Л.
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В статье: Аргентина Польша Чемпионат мира 2022
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