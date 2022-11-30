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Интрига на интриге. Матч за путёвку в плей-офф Саудовская Аравия – Мексика. Составы команд
Решающий тур
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media
Саудовская Аравия и Мексика объявили составы на матч заключительного тура в группе С. Матч начнется в 21:00.
Состав Саудовской Аравии:
- Абдулхамид С.
- Аль-Амри А.
- Аль-Болеахи А.
- Аль-Бурайкан Ф.
- Аль-Ганам С. А.
- Аль-Давсари С. (К)
- Аль-Оваис М.(В)
- Аль-Хассан А.
- Аль-Шехри С.
- Канно М.
- Тамбакти Х.
Состав Мексики:
- Альварес Э.
- Вега А.
- Гальярдо Х.
- Лосано И.
- Мартин Г.
- Монтесс С.
- Морено Э.
- Очоа Г.(В) (К)
- Пинеда О.
- Санчес Х.
- Чавес Л.
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