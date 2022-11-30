Мексика переигрывает Саудовскую Аравию, но из группы не выходит

Обе сборные в заключительном туре устраивала лишь победа. Однако, если три очка гарантировали саудитам выход из группы, то Мексика должна была ожидать результат параллельного матча. Перед третьим туром у Саудовской Аравии, Польши и Аргентины было по три очка, а в Мексику - одно.



Тренеры стартовыми составами не удивили и выпустили всех наилучших на данный момент, если не учитывать травмированных и дисквалифицированных. Возможно, кто-то в стартовом составе видел Гутьерреса, но Херардо Мартинес выпустил Пинедо, который должен был заменить Гуардадо.



Команды не стали присматриваться друг к другу и уже на старте противостояния обменялись моментами. Мощный удар Веги парировал Аль-Оваис, а через несколько минут мог открывать счет Канно. Однако, работы в Очоа не было, ведь игрок сборной Саудовской Аравии пробил выше ворот. Под середину тайма темп замедлился, но матч нельзя было назвать скучным.

Мексиканцы выглядели интереснее, но отсутствие акцентировано завершающего удара не позволяло этой сборной впервые на турнире отличиться. К тому же, представители Северной Америки в большинстве атаках играли однообразно, а соперник к этому был готов. Что касается Саудовской Аравии, то от подопечных Эрве Ренара ожидали более агрессивной игры в заключительной трети поля. Только заключительные десять минут в тайме саудиты сыграли на высоком уровне. На перерыв команды ушли без голов, хотя в компенсированное время хорошую возможность имел Аль-Хассан, но ему не хватило точности.

Разговор с тренером пошел на пользу мексиканцам, которые сразу после перерыва открыли счет. После подачи с углового Монтес пяткой продолжил на Мартина, который забил в пустые ворота. Этот гол придал гостям уверенности в своих силах и через пять минут Чавес увеличил преимущество Мексики. Хавбек со стандарта с метров 25-ти пробил точно в правую девятку!

Подопечные Мартинеса не останавливались, ведь им стоило забивать еще. Мартин третий раз отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Учитывая результат параллельного матча, мексиканцы были на расстоянии одного гола от плей-офф. С каждой минутой игровое преимущество мексиканцев становилось все более ощутимым, но реализовать свои моменты Чавес и Мартин не смогли.

На 89-й минуте Антуни реализовал выход один на один, но у него было положение вне игры. В компенсированное время Аль-Давсари похоронил все надежды сборной Мексики – 1:2.

В итоге, матч завершился победой Мексики, но эта сборная не вышла из группы. Очень обидно за мексиканцев, ведь они во втором тайме сыграли блестяще.

Чемпионат мира, третий тур, группа С. Лусаил, "Лусаил Стедиум"



Саудовская Аравия - Мексика 1:2



Голы: Аль-Давсари (90+5) - Мартин (48), Чавес (53)



Предупреждение: Альварес (16), Аль-Шехри (28), Аль-Хассан (34), Тамбакти (52), Маду (81)

Мексика: Очоа – Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо – Альварес – Пинеда (Хименес, 77), Чавес – Лосано, Мартин (Родригес, 77), Вега (Антуни, 46)

Саудовская Аравия: Аль-Оваис – Тамбакти, Аль-Болеахи (Шарахили, 37), Аль-Амри – Абдулхамид, Аль-Хассан (Маду, 46), Канно, Аль-Ганнам – Аль-Бурайкан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.