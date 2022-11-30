 ЧМ. Польша - Аргентина 0:2. Подстраховали Месси ᐉ UA-Футбол
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ЧМ. Польша - Аргентина 0:2. Подстраховали Месси

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Лионель не реализовал пенальти, но забили вместо него

ЧМ. Польша - Аргентина 0:2. Подстраховали Месси

Фото: Getty Images

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Мира-2022. Группа С. Третий тур

Доха. "Стадиум 974"

Польша - Аргентина 0:2

Голы: Мак Аллистер 47, Альварес 67

Нереализованный пенальти: Месси 39 (вратарь)

Польша: Щенсны, Кэш, Глик, Кивьор, Берешински (Йенджейчик 73), Крыховяк (Пьонтек 84), Белик (Д. Шимански 62), Зелински, Франковски (Камински 46), Свидерски (Скораш 46), Левандовски

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико 59), Мак Аллистер (Альмада 84), Де Поль, Фернандес (Пеццелла 79), Ди Мария (Паредес 59), Альварес (Лаутаро Мартинес 79), Месси

Предупреждения: Крыховяк 79 - Акунья 49

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

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В статье: Аргентина Польша ЧМ-2022 Чемпионат Мира Чемпионат мира 2022
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Комментарии (13)
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Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:12
И овцы целы и волки сыты.
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Romerik (YNWA)
30.11.2022 в 23:12
Аргентина вже в 1/4. Австралія не суперник, то не саудити і це не перший тур групи. А далі побачимо. Мені особисто хочеться бачити Аргентину в фіналі, а в ідеалі взяти трофей для Мессі.Але то так, лірика))І ще шкода мексиканців. Політична складова і підтримка Польщі - це безумовно, з тої точки зору можна за них вболівати. Але гра їх не дуже. Мексика яскравіша була.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.11.2022 в 23:11
Коли Мессі пробивав пенальті, то зловив себе на думці, що вперше я не хотів, щоб він забив. Не надто однозначне те призначення було. Формально мав право суддя вказувати на позначку, а по справедливості- то ні, Лео не загрожував воротам, і той дотик його голови рукою ні на що не вплинуло, не було там шансів забити
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.11.2022 в 23:05
Вдруге поспіль вболівав сьогодні ніби то Україна грала. Вчора за наших союзників американців і проти мопедистів заодно, а сьогодні за братів-поляків.Добре, що вийшли наші сусіди з групи!!!Вітаю всіх!!!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:02
когда увидел этот пеналь, сказал, что не забьёт!
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Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:05
Я хотел, шоб Месси не забил тот левый пеналь.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:06
а я был уверен!)) хоть это и лёня))но он часто мажет, а войцех - монстр
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Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:09
Уже давно всем известно, шо бить пенали это не его.
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Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:02
И Месси и Левандовски! Оба.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:05
ИМИЛ?))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:08
плохо, шо пшеки вообще не играли...
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Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:10
На Францию себя берегли.
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vinn (Khmelnitskу)
30.11.2022 в 23:02
Мессі хотів провернути свою звичну схему, але партнери були проти..
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