Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЧМ. Польша - Аргентина 0:2. Подстраховали Месси
Лионель не реализовал пенальти, но забили вместо него
Фото: Getty Images
Чемпионат Мира-2022. Группа С. Третий тур Доха. "Стадиум 974" Польша - Аргентина 0:2 Голы: Мак Аллистер 47, Альварес 67 Нереализованный пенальти: Месси 39 (вратарь) Польша: Щенсны, Кэш, Глик, Кивьор, Берешински (Йенджейчик 73), Крыховяк (Пьонтек 84), Белик (Д. Шимански 62), Зелински, Франковски (Камински 46), Свидерски (Скораш 46), Левандовски Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико 59), Мак Аллистер (Альмада 84), Де Поль, Фернандес (Пеццелла 79), Ди Мария (Паредес 59), Альварес (Лаутаро Мартинес 79), Месси Предупреждения: Крыховяк 79 - Акунья 49 Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Австралия в плей-офф впервые с 2006-го. Итоги группы D
- УПЛ. Динамо - Металлист 3:0. Исправление ошибок
- Стал известен характер травмы Пулишича
- Куртуа - о "крысе" внутри Бельгии: Если найдем, это будет его последний день с нами
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 07:01 Прогнозы на футбол Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- 00:23 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 17:00
- 19:40 Зарубежные Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:12
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
30.11.2022 в 23:12
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.11.2022 в 23:11
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.11.2022 в 23:05
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:02
Ответить
0
0
Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:05
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:06
0
0
Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:09
0
0
Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:02
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:05
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2022 в 23:08
Ответить
0
0
Барселиниуc (землянин)
30.11.2022 в 23:10
0
0
vinn (Khmelnitskу)
30.11.2022 в 23:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн