ЧМ. Польша - Аргентина 0:2. Подстраховали Месси

Коли Мессі пробивав пенальті, то зловив себе на думці, що вперше я не хотів, щоб він забив. Не надто однозначне те призначення було. Формально мав право суддя вказувати на позначку, а по справедливості- то ні, Лео не загрожував воротам, і той дотик його голови рукою ні на що не вплинуло, не було там шансів забити