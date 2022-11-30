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Угадай с трех раз: назван лучший игрок матча Австралия – Дания
Автор победного гола
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Мэтью Леки признан лучшим игроком заключительного и решающего матча тура Австралия – Дания. Его гол на 60-ой минуте встречи вывел сборную в плей-офф чемпионата мира.
Мэтью выступает за "Мельбурн Сити". Transfermarkt оценивает вингера всего в 800 тысяч евро.
В этом сезоне Леки провел 6 матчей в А-лиге, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.
Теперь его сборная встретится в 1/8 с Аргентиной. Матч состоится 3-го декабря в 21:00.
Mathew Leckie with a MASSIVE goal that carries Australia to qualification from Group D! ????????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022
He's your #Budweiser Player of the Match ????#YoursToTake #BringHomeTheBud #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/iR0FyfDcR6
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