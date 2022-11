Угадай с трех раз: назван лучший игрок матча Австралия – Дания

Мэтью Леки признан лучшим игроком заключительного и решающего матча тура Австралия – Дания. Его гол на 60-ой минуте встречи вывел сборную в плей-офф чемпионата мира.

Мэтью выступает за "Мельбурн Сити". Transfermarkt оценивает вингера всего в 800 тысяч евро.

В этом сезоне Леки провел 6 матчей в А-лиге, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.

Теперь его сборная встретится в 1/8 с Аргентиной. Матч состоится 3-го декабря в 21:00.

Mathew Leckie with a MASSIVE goal that carries Australia to qualification from Group D! ????????



He's your #Budweiser Player of the Match ????#YoursToTake #BringHomeTheBud #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/iR0FyfDcR6