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Угадай с трех раз: назван лучший игрок матча Австралия – Дания

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Автор победного гола

Угадай с трех раз: назван лучший игрок матча Австралия – Дания

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Мэтью Леки признан лучшим игроком заключительного и решающего матча тура Австралия – Дания. Его гол на 60-ой минуте встречи вывел сборную в плей-офф чемпионата мира.

Мэтью выступает за "Мельбурн Сити". Transfermarkt оценивает вингера всего в 800 тысяч евро.

В этом сезоне Леки провел 6 матчей в А-лиге, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.

Теперь его сборная встретится в 1/8 с Аргентиной. Матч состоится 3-го декабря в 21:00.

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В статье: Австралия Дания Мэтью Леки Чемпионат мира 2022
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