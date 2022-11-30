Главные звезды не забивали. Видео голов и обзор матча Польша - Аргентина 0:2

До старта текущего тура обе команды не обеспечили себе места в 1/8 финала Чемпионата мира, поэтому поединок был важен для обеих сторон. Лучше с напряжением справились "альбиселесте", забившие дважды после перерыва, в то время как "Кадра" почти ничем не поразила. К слову, главные звезды обеих команд Роберт Левандовский и Лионель Месси покинули поле без голов. У аргентинца был шанс забить, однако он не реализовал пенальти.

Чемпионат Мира-2022. Группа С. Третий тур

Доха. "Стадиум 974"

Польша – Аргентина 0:2

Голы: Мак Аллистер 47, Альварес 67

Нереализованный пенальти: Месси 39 (вратарь)