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Главные звезды не забивали. Видео голов и обзор матча Польша - Аргентина 0:2
Команды Левандовского и Месси вышли из группы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
До старта текущего тура обе команды не обеспечили себе места в 1/8 финала Чемпионата мира, поэтому поединок был важен для обеих сторон. Лучше с напряжением справились "альбиселесте", забившие дважды после перерыва, в то время как "Кадра" почти ничем не поразила. К слову, главные звезды обеих команд Роберт Левандовский и Лионель Месси покинули поле без голов. У аргентинца был шанс забить, однако он не реализовал пенальти.
Чемпионат Мира-2022. Группа С. Третий тур
Доха. "Стадиум 974"
Польша – Аргентина 0:2
Голы: Мак Аллистер 47, Альварес 67
Нереализованный пенальти: Месси 39 (вратарь)
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