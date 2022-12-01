Дамоклов мяч и несправедливость футбола. Акценты зрителя на играх Кубка мира

Откровенно говоря, пишу в расстроенных чувствах. Когда в плей-офф Кубка мира не выходит такая команда, как Мексика, зато мы имеем счастье наблюдать там такую, как Австралия, я вспоминаю о том, как несправедлив может быть футбол. Увы, это неотъемлемая часть, парадоксально придающая ему дополнительный интерес.

Вообще, первая половина решающего тура групповухи как-то не очень порадовала. В трех группах футбола было гораздо меньше, чем могло бы быть, а четвертая, брызнув шампанским, оставила в недоумении. Когда одни возят соперника всю игру, а параллельно других размазывают по газону, и при этом в выигрыше остаются последние, то мне плевать на то, кто из них пропустил на мяч меньше по сумме трех матчей.

До этой феерии с нелогичным концом в группе С нам показывали довольно нудный сериал про Дамоклов меч результата, повисший над участниками третьего тура. Ибо, то и дело на него оглядываясь, команды боялись играть. Дальше – вы знаете.

К счастью, три из восьми обозреваемых поединков были действительно зрелищными. В одинаковой степени хороши оказались оба матча злосчастной группы С: Польша – Аргентина и Саудовская Аравия – Мексика. Возможно, второй немного уступил в качестве голевых моментов. Сдала зачет и игра Уэльса с Англией. Плохо лишь то, что во всех этих случаях один из соперников явно доминировал над другим.

Отчаянную скуку навеяла встреча Австралии и Дании: по полтора момента у каждого. Именно здесь родился уродец, без которого не обошлась семья плей-офф. Ни в коем случае не хочу оскорбить конкретную сборную страны – я говорю об адекватности представительства в числе шестнадцати лучших команд мира. Ей-богу, с точки зрения умения играть в футбол, а не бороться, тот же Тунис заслуживал этого больше. Но да, уступил в очном поединке, ничего не попишешь.

Зато по части интриги к финальному туру пока не придерешься. Единственным, кто исчерпал ее досрочно, стали Нидерланды, хеппи-энд для которых нарисовался уже на 26-й минуте, когда Гакпо открыл счет – ну, так их соперником был Катар, и этим все сказано. Слабейший из всех хозяев турнира в истории Мундиаля.

Ну, еще Рашфорд положил начало концу Уэльса рановато – реализовав штрафной удар на 50-й минуте. Удвоила счет Англия буквально тут же.

В остальных матчах было гораздо интереснее. Эквадор расстался с шансами на успех практически на 76-й минуте, когда Менди справился с ударом Платы. Сенегал одолел конкурента, оставив его позади. А в большинстве случаев все решалось на ленточке!

На последней минуте основного времени француз Муани едва не сравнял счет – правда, итоговая победа так и не принесла счастья Тунису. Кивьор подстраховав вратаря после удара аргентинца Тальяфико на 2-й компенсированной, как окажется позже, спас Польшу от вылета. Ибо через три минуты в параллельной игре Аль-Давсари забьет гол престижа для Саудовской Аравии, он же роковой для Мексики. О, сюжетец!

Еще минутой позже промах Корнелиуса по австралийским воротам после подачи углового оставил за бортом датчан. А дольше всех пришлось ждать благой вести американцам: Циммерман не позволил сравнять счет Тареми на 8-й добавленной минуте – Иран не прошел.

Самый логичный счет был зафиксирован во встрече Туниса с Францией – африканцы явно «наиграли» на свой победный мяч. Ну и, пожалуй, Нидерланды заслужили свои 2:0 с Катаром.

Наименее закономерными представляются победы Австралии над Данией и США над Ираном – в обоих случаях общей картине игры больше соответствовал бы ничейный результат.

Судьи, по мнению моего консультанта Юстаса, не повлияли на исход ни одного из матчей. Лучшим же, в его версии, стал рефери в игре Эквадора с Сенегалом – француз Тюрпен.

Это поразительно, но на сей раз в тряпочку отмолчалась госпожа Фортуна. Все, что можно вспомнить за восемь поединков – крестовина, в которую угодил мячом голландец Бергейс уже при 2:0, под самую занавесочку.

С личностями у нас тоже было не густо – почти по одной на игру, в среднем. Причем, блеснули, в первую очередь, вратари. И вновь выделю Щенсны – от четырех до семи взрослых сэйвов, включая парированный пенальти. Кабы не он, быть бы полякам там, где они заслуживали по впечатлениям от увиденного вчера. А единственным, кто мог бы составить ему конкуренцию, был кипер аравийцев Аль-Овейс.

Лишь после них можно вспомнить о полевых игроках, самой яркой фигурой из которых, вы будете спорить и ругаться, но был таки-да он самый – Месси: пять участий в самых зрелищных фрагментах матча. Вторым отмечу англичанина Рашфорда, третье место разделят мексиканец Мартин и аргентинец Альварес. Помимо них заслуживают упоминания также Хазри (Тунис) и Чавес (Мексика).

Лучшей командой этого полутура однозначно назову Аргентину: чертова дюжина опасных моментов, из которых с десяток счел бы голевыми – это вам не баран чихнул. Следующей, столь же безусловно, будет Мексика, третьей – Англия. Неплохо поработали во благо футбола Нидерланды.

Хуже всех выглядел Катар: ни единого острого эпизода у ворот соперников. Только он имел еще более бледный вид, чем Польша со своим уникальным шансом. Уныло смотрелись что датчане, что австралийцы, но последним удался приличный гол, и типа победителей не судят. На этом же уровне отыграл и Эквадор. Разочаровали также Уэльс и Франция, пусть последней ничего и не нужно было: так что теперь зрителям сдавать билеты? Между прочим, почти половина участников полутура. Штирлиц насторожился…

Теперь посмотрим, что мы имеем с этой восьмерки в 1/8 финала.

Нидерланды – США. Европейцы все же поинтереснее будут. Да и исторически привык симпатизировать голландцам. Хочу их в четвертьфинале. Шпилеров хочется, а не бойцов!

Аргентина – Австралия. Вам сказать или вы поймете? В общем, все то же самое. Только хочу подчеркнуть, что не являюсь персональным фанатом Месси. За родину Марадоны и Кемпеса обидно.

Франция – Польша. Ну, тут и гадать нечего: не шмогут они, не шмогут. Чемпионы мира должны более-менее уверенно взять свое. Хотя в футболе случаются всякие казусы, но лимит польского счастья, боюсь, исчерпан.

Англия – Сенегал. Не поверите, все равно. Хотя британцы и порадовали дважды, но чувствуется в них какой-то прагматический подвох. Поэтому, если Африка вдруг удивит – так тому и быть. А нет – ну и ладно.

В заключение повторюсь: австралийцы выглядят на этом празднике жизни случайным гостем. А мексиканцев мне здесь будет не хватать. Жаль, что раздуплились они поздновато: мабуть, акклиматизация якась.

Ну, поглядим, что день грядущий нам готовит…

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