Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмененного гола Гризманна

Федерация футбола Франции (FFF) подаст жалобу в ФИФА из-за отмены гола Антуана Гризманна в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Туниса (0:1).

Гризман сравнял счет в добавленное время ко второму тайма, но арбитр после просмотра VAR отменил взятия ворот. На тот момент уже был дан финальный свисток. Французы считают, что гол нельзя было отменять поскольку Тунис уже разыграл мяч (игра возобновилась). В таких случаях протокол VAR запрещает просмотр видео.

"Мы подаем жалобу после гола Антуана Гризманна, который ошибочно не засчитали с нашей точки зрения. Письмо необходимо отправить в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча", - сказал представитель FFF.

Напомним, сборная Франции вышла из группы с 1-го места, а Тунис вылетел с ЧМ-2022. В 1/8 финала команда Дидье Дешама сыграет против Польши.