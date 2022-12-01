 Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмененного гола Гризманна ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмененного гола Гризманна
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмененного гола Гризманна

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Не могут смириться с поражением от Туниса

Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмененного гола Гризманна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Франции (FFF) подаст жалобу в ФИФА из-за отмены гола Антуана Гризманна в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Туниса (0:1).

Гризман сравнял счет в добавленное время ко второму тайма, но арбитр после просмотра VAR отменил взятия ворот. На тот момент уже был дан финальный свисток. Французы считают, что гол нельзя было отменять поскольку Тунис уже разыграл мяч (игра возобновилась). В таких случаях протокол VAR запрещает просмотр видео.

"Мы подаем жалобу после гола Антуана Гризманна, который ошибочно не засчитали с нашей точки зрения. Письмо необходимо отправить в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча", - сказал представитель FFF.

Напомним, сборная Франции вышла из группы с 1-го места, а Тунис вылетел с ЧМ-2022. В 1/8 финала команда Дидье Дешама сыграет против Польши.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Тунис Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Le Parisien

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде