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"Следующий вопрос". Журналисты спросили главного тренера Сербии о поддержке России
Ожидаемо
Фото: twitter.com/FSSrbije
Польский журналист Дариус Фарон решил задать смелый вопрос главному тренеру сборной Сербии Драгану Стойковичу на пресс-конференции перед матчем со Швейцарией.
Рядом с главным тренером также сидел сербский нападающий Митрович.
– Мой вопрос касается сербских болельщиков, которые открыто поддерживают Россию. Поскольку мы четко знаем, что Россия убивает невинных людей в Украине, согласны ли вы с тем, что это большой позор и каково ваше мнение по этому вопросу, вы также поддерживаете Россию?
Отвечал на вопрос пресс-аташе сборной Сербии, Мики Вуйкович.
– Мы пожалуемся, а тренер и футболист на этот вопрос не ответят. Если у вас есть вопрос, связанный с завтрашним матчем, это нормально, но не этот. Следующий вопрос, пожалуйста, – закончил Вуйкович.
Сербия сыграет со Швейцарией за выход из группы 2-го декабря. Перед рещающим матчем у "белых орлов" 1 очко, а у "нати" – 3.
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