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Германия впервые в истории не вышла из группы на двух ЧМ подряд
Японцы безжалостно разобрались с Бундестим
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сборная Германии заняла 3 место в группе F по итогам решающего тура. Впервые в истории Бундестим не вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд.
Сначала Германия уступила в первом матче Японии (1:2), а потом Япония в той же манере разобралась с Испанией, исключив шансы Бундестим на выход в плей-офф. "Самураи" первые в группе, а "фурия роха" – вторая.
На чемпионате мира 2018 Германия не смогла выйти из группы с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
Сначала Бундестим уступили Мексике (0:1), потом обыграли Швецию (2:1), но в решающем матче проиграли Южной Корее (0:2).
For the first time in the World Cup’s 92-year history, Germany have been knocked out in the first round at back-to-back tournaments:— William Hill (@WilliamHill) December 1, 2022
❌ 2018: LWL
❌ 2022: LDW
Gutting for the Germans.
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