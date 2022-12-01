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Германия впервые в истории не вышла из группы на двух ЧМ подряд

Чемпионат мира FIFA
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Японцы безжалостно разобрались с Бундестим

Германия впервые в истории не вышла из группы на двух ЧМ подряд

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Сборная Германии заняла 3 место в группе F по итогам решающего тура. Впервые в истории Бундестим не вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд.

Сначала Германия уступила в первом матче Японии (1:2), а потом Япония в той же манере разобралась с Испанией, исключив шансы Бундестим на выход в плей-офф. "Самураи" первые в группе, а "фурия роха" – вторая.

На чемпионате мира 2018 Германия не смогла выйти из группы с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Сначала Бундестим уступили Мексике (0:1), потом обыграли Швецию (2:1), но в решающем матче проиграли Южной Корее (0:2).

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В статье: Германия Чемпионат мира 2022
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