Германия впервые в истории не вышла из группы на двух ЧМ подряд

Сборная Германии заняла 3 место в группе F по итогам решающего тура. Впервые в истории Бундестим не вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд.

Сначала Германия уступила в первом матче Японии (1:2), а потом Япония в той же манере разобралась с Испанией, исключив шансы Бундестим на выход в плей-офф. "Самураи" первые в группе, а "фурия роха" – вторая.

На чемпионате мира 2018 Германия не смогла выйти из группы с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Сначала Бундестим уступили Мексике (0:1), потом обыграли Швецию (2:1), но в решающем матче проиграли Южной Корее (0:2).

