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Суарес и компания будут биться за выход из группы. Гана – Уругвай составы команд
Всё или ничего
Фото: twitter.com/Uruguay
Известны составы команд на решающий матч группы Н Гана – Уругвай. Команде Луиса Суареса нужна только победа. После игрового дня в четверг Гана тоже не может рассчитывать на победу Португалии и будет бороться за очки. Ожидается интересное противостояние.
Матч начнется в 17:00.
Состав Ганы:
- Абдул Самед С.
- Амарти Д.
- Ати-Зиги Л. (В)
- Айю А. (К)
- Айю Дж.
- Баба А.
- Уильямс И.
- Кудус М.
- Партей Т.
- Салиса М.
- Сейда А.
Состав Уругвая:
- Бентанкур Р.
- Вальверде Ф.
- Варела Гильермо
- Де Арраскаета Х.
- Коатес С.
- Нуньес Д.
- Оливейра М.
- Пельистра Ф.
- Рочет С. (В)
- Суарес Л. (К)
- Хименес Х.
The team news we've been waiting for ????#GHA #URU | #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2022
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