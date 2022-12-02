Суарес и компания будут биться за выход из группы. Гана – Уругвай составы команд

Известны составы команд на решающий матч группы Н Гана – Уругвай. Команде Луиса Суареса нужна только победа. После игрового дня в четверг Гана тоже не может рассчитывать на победу Португалии и будет бороться за очки. Ожидается интересное противостояние.

Матч начнется в 17:00.

Состав Ганы:

Абдул Самед С.

Амарти Д.

Ати-Зиги Л. (В)

Айю А. (К)

Айю Дж.

Баба А.

Уильямс И.

Кудус М.

Партей Т.

Салиса М.

Сейда А.

Состав Уругвая: