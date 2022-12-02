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Суарес и компания будут биться за выход из группы. Гана – Уругвай составы команд

Чемпионат мира FIFA
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Всё или ничего

Суарес и компания будут биться за выход из группы. Гана – Уругвай составы команд

Фото: twitter.com/Uruguay

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Известны составы команд на решающий матч группы Н Гана – Уругвай. Команде Луиса Суареса нужна только победа. После игрового дня в четверг Гана тоже не может рассчитывать на победу Португалии и будет бороться за очки. Ожидается интересное противостояние.

Матч начнется в 17:00.

Состав Ганы:

  • Абдул Самед С.
  • Амарти Д.
  • Ати-Зиги Л. (В)
  • Айю А. (К)
  • Айю Дж.
  • Баба А.
  • Уильямс И.
  • Кудус М.
  • Партей Т.
  • Салиса М.
  • Сейда А.

Состав Уругвая:

  • Бентанкур Р.
  • Вальверде Ф.
  • Варела Гильермо
  • Де Арраскаета Х.
  • Коатес С.
  • Нуньес Д.
  • Оливейра М.
  • Пельистра Ф.
  • Рочет С. (В)
  • Суарес Л. (К)
  • Хименес Х.
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В статье: Гана Уругвай Чемпионат мира 2022
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