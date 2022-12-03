Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей субботы до 17:00

Мы оставили позади групповую стадию турнира. Однако без паузы сразу стартует раунд навылет. Теперь после каждого матча с Чемпионатом мира будет прощаться одна команда. Однако остается неизменным наш конкурс: чем больше вы угадаете точных результатов, тем выше вы в таблице. Наш третий промежуточный этап завершился вместе с третьим туром: о победителях мы объявим в начале следующей недели. В четвертый промежуточный этап войдут восемь матчей 1/8 финала.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь . Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 14

17:00 Нидерланды – США

21:00 Аргентина – Австралия

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