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Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей субботы до 17:00

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Прогнозы только основное время

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей субботы до 17:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мы оставили позади групповую стадию турнира. Однако без паузы сразу стартует раунд навылет. Теперь после каждого матча с Чемпионатом мира будет прощаться одна команда. Однако остается неизменным наш конкурс: чем больше вы угадаете точных результатов, тем выше вы в таблице. Наш третий промежуточный этап завершился вместе с третьим туром: о победителях мы объявим в начале следующей недели. В четвертый промежуточный этап войдут восемь матчей 1/8 финала.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 14

17:00 Нидерланды – США
21:00 Аргентина – Австралия

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (7)
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Nazar19
03.12.2022 в 01:51
Нідерланди - США 1:1, Аргентина - Австралія 3:1
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.12.2022 в 01:47
Нидерланды-США 0-1 Аргентина-Австралия 2-0
Ответить
0
0
demvas (Одеса)
03.12.2022 в 01:28
Нидерланды – США 2:1, Аргентина – Австралия 2:0
Ответить
0
0
avatar
Kalyna (Montreal)
03.12.2022 в 01:18
Нідерланди - США 2:1Аргентина - Австралія 3:2
Ответить
0
0
Ama E new leveL (Черкаси)
03.12.2022 в 01:13
Нідерланди - США 2-1 Аргентина - Австралія 3-0
Ответить
0
0
avatar
Parsley (Dnipro)
03.12.2022 в 01:00
Нидерланды – США 1:2, Аргентина – Австралия 3:1
Ответить
0
0
Dref2012 (Рівне)
03.12.2022 в 00:34
Нідерланди - США 2:1 Аргентина - Австралія 2:0
Ответить
0
0

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