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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей субботы до 17:00
Прогнозы только основное время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мы оставили позади групповую стадию турнира. Однако без паузы сразу стартует раунд навылет. Теперь после каждого матча с Чемпионатом мира будет прощаться одна команда. Однако остается неизменным наш конкурс: чем больше вы угадаете точных результатов, тем выше вы в таблице. Наш третий промежуточный этап завершился вместе с третьим туром: о победителях мы объявим в начале следующей недели. В четвертый промежуточный этап войдут восемь матчей 1/8 финала.
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Прогнозы только основное время.
17:00 Нидерланды – США
21:00 Аргентина – Австралия
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