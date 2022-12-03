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Аргентина – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Аргентина - Австралия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Аргентина – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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С первого взгляда эта пара выглядит не конкурентной – есть аутсайдер и очень ярко выраженный фаворит. Однако это стадия на вылет и это турнир, на котором уже было очень много сенсаций. Та же Аргентина в группе проигрывала Саудовской Аравии, а Австралия побеждала сильную и грозную Данию. Случиться может любой сценарий.

Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в субботу, 3-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала.
3 декабря. 21:00. Эр-Райян. "Ахмед бин Али"
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Аргентина 21:00 Австралия

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В статье: Австралия Аргентина
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