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Милик: Игрокам сборной Польши нужен скутер, чтобы догнать Мбаппе
Пока Килиана на текущем Мундиале остановить не могут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Польши выразил свое мнение, как нужно действовать "кадре", чтобы остановить нападающий сборной Франции Килиана Мбаппе
“Нужно быть очень быстрыми. Нам нужен скутер, чтобы догнать Килиана. Очень сложно играть против него индивидуально, это один из самых лучших футболистов мира. Нам придется реагировать всей командой, находить коллективные решения для этой задачи”, - сказал Милик.
Напомним, что Польша встретится с Францией в 1/8 финала Чемпионата мира в Катаре. Их матч запланирован на 4 декабря.
Отметим, что Мбаппе имеет в своем активе три гола в двух стартовых турах ЧМ – тогда он выходил в основном составе. В то же время против Туниса – в третьем раунде – Килиан появлялся на поле со скамейки для запасных и не отличился результативными действиями.
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