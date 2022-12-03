Ван Дейк против Пулишича. Стали известны составы на матч Нидерланды – США

Серию матчей плей-офф Чемпионата мира в Катаре откроет противостояние Нидерландов и США. Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами.

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, ван Дейк, Аке – Думфрис, де Рон, де Йонг, Блинд – Классен – Гакпо, Депай.

США: Тернер – Дест, Циммерман, Рим, Робинсон – Адамс – Маккени, Муса – Веа, Феррейра, Пулишич.

Отметим, что американцы по сравнению с матчем третьего тура группового этапа поменяли двух игроков, в том числе нападающего Сарджента, получившего травму. В то время нидерландцы выйдут тем же составом, что и против Катара.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию матча.