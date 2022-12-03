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Райт забил первый гол американцев. Нидерланды 2:1 США
Ассист у Пулишича
Фото: Getty Images
Форвард сборной США Хаджи Райт забил первый гол своей команды в 1/8 финала ЧМ в Катаре. Ассист отдал Кристиан Пулишич. Теперь Нидерланды побеждают со счетом 2:1.
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